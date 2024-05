"אני לא מפלצת": לראשונה מאז התפוצצות הפרשה שטלטלה את ברזיל, האישה שנכנסה עם גופת הדוד שלה לבנק בריו דה ז'נרו מדברת על התקרית המטרידה. בריאיון לתוכנית הטלוויזיה הברזילאית Fantastico, אריקה דה סאוזה ויירה נונז טענה שהיא הייתה תחת השפעת תרופות באותו יום – ולא הייתה מודעת למעשיה.

"אנשים אומרים עליי כל מיני דברים לא נכונים. אני לא ידעתי שהדוד שלי מת", אמרה נונז. "זה מטורף מה שאנשים אומרים. אני לא האישה הזאת שהם מדברים עלייה בטלוויזיה, אני לא מפלצת". בהמשך, היא ציינה שהימים בהם הייתה במעצר היו קשים מאוד עבורה.

נונז עלתה לכותרות בשבועות האחרונים לאחר שסרטון של התקרית הפך לוויראלי ברשתות החברתיות. בתיעוד שצולם על ידי אחת העובדות בבנק אפשר לראות את בת ה-43 תוחבת עט ליד הרופסת של דודה, פאולו רוברטו בראגה, ואומרת לו לחתום עם הטופס. אולם, בן ה-68 לא מגיב. אחת העובדות אז נשמעת אומרת שהוא "לא נראה טוב", ועל כך נונז משיבה שהוא "תמיד נראה ככה". אמבולנס הוזעק לסניף הבנק בעקבות התקרית ואנשי הצוות קבעו במקום את מותו של בראגה. נונז אז נעצרה.

נונז הוסיפה בהמשך הריאיון שהיא מתקשה לזכור מה קרה באותו יום. "אני לא יודעת אם זה בגלל שנטלתי באותו יום תרופות שאני לוקחת מדי פעם", אמרה. "באותו זמן הייתי באמצע טיפול והביאו תרופות לשינה, אבל אני נטלתי יותר מדי". בהמשך, בת ה-43 אף טענה שההלוואה שהיא ניסתה להוציא הייתה בשביל לממן עבודות תחזוקה בבית דודה.

Erika de Souza Vieira Nunes, 43, has spoken out after a period in detention, saying in a tearful interview with Brazilian media: "The days away from my family have been horrible, very difficult"https://t.co/p1pkrT5CEc pic.twitter.com/z3hYTDXt10