רשויות האכיפה בברזיל עצרו אישה בחשד שכלאה את בתה בביתה במשך 20 שנה. החשודה, שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום, נעצרה במדינת אספיריטו סנטו, מזרח המדינה, יחד עם חשוד נוסף שטרם התברר מה הקשר שלו לבנות המשפחה. הקורבן בינתיים זוהתה בתור רוסינלבה דה סילבה בת ה-39.

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שהאם הייתה שתויה בזמן מעצרה. שוטרים מצאו את דה סילבה כבולה בשרשרת ונעולה בתוך מחסן מאחורי דלת סורגים מפלדה. היא שוחררה מהצינוק המאולתר ביום חמישי שעבר ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

