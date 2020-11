ישנן אינספור דרכים למות בעולם האכזר הזה – חלקן אכזריות יותר מאחרות. למרות זאת, אלו שמכירים את סיפור מותו המצמרר של ג'ון אדוארדס ג'ונס, סטודנט לרפואה בן 26, סבורים כי מה שקרה לו חייב להיות המוות הנוראי בכל הזמנים. ואם אתם מתמודדים עם קלסטרופוביה, בבקשה תפסיקו לקרוא עכשיו.

ב-24 בנובמבר, 2009, אדוארדס נכנס בפעם האחרונה בחייו למערת "נאטי פאטי" ביוטה. זאת כמובן לא הייתה הפעם ראשונה שהוא הזדחל במעבריה הצרים ובצעירותו, סייר המערות החובב תמיד יצא משם בשלום. למרות זאת, באותו יום גורלי הוא החליט דווקא לנסות לחצות את מעבר "תעלת הלידה" – החלטה שבסופו של דבר הובילה למותו הטרגי.

מעבר "תעלת הלידה" היה מוכר בתור אחד החללים המורכבים ביותר ב"נאטי פאטי". מדובר בעצם במעבר צר מאוד שבשביל לחצותו, על הסייר להימצא במצב מאונך כשראשו כלפי מטה. יאמר לזכותו של ג'ון שהוא חצה כבר בעבר את "תעלת הלידה" – אם כי זה היה בהיותו ילד קטן וגרום. כעת, בבגרותו, זה היה סיפור אחר לגמרי.

This is the devastating story of John Edward Jones, trapped for more than a day inside Nutty Putty Cave before dying there in 2009.John Edward Jones loved spelunking with this family. pic.twitter.com/bxOffQSp9G