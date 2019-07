Indian parents refuse to donate a kidney to dying daughter, saying 'she is a girl.” :( https://t.co/V3dLj1AlAu — Condescending Rumi (@CondescendingRu) July 29, 2019

הרשת סוערת בעקבות ידיעה על נערה בת 16 מהודו, קאנצ'אן קומארי, אשר לא נותר לה דבר מלבד לחכות למותה רק משום שהוריה מסרבים לתרום לה כליה כי היא בת ולא בן. הסיפור הנורא הזה החל לפני כחודשיים, אז קומארי הרגישה כאבים עזים בבטן ובגב והובהלה לבית חולים. לאחר סדרת בדיקות שעברה, הרופאים קבעו כי היא סובלת מאי ספיקת כליות והודיעו למשפחתה שהנערה חייבת לעבור בדחיפות השתלת כליה. אולם, לתדהמתם של הרופאים, כאשר האפשרות הוצעה להוריה, אף אחד מהם לא התנדב לבדוק אם הם יכולים לתרום איבר עבורה. "מי יתרום את הכליות שלו? היא בת", אמר על פי הדיווחים האב, ראמאשראי יאדאב, לכתב מקומי במהלך ריאיון. במקביל, דווח כי אם הילדה אינה מביעה שום עניין במחלת בתה וגם היא פשוט מקבלת את בשורת הרופאים. סב המשפחה טען להגנתם של ההורים כי תרומת כליה יכולה להשפיע על יכולת המשפחה לשרוד. "אם אבא שלה יתרום לה כליה אז הוא לא יהיה מסוגל לחזור מיד לעבודה עם כליה אחת, וההישרדות שלנו תהיה בסכנה היות והוא מקבל שכר יומי והוא המפרנס היחיד של המשפחה", אמר הסב באלשוואר יאדאב ל-Times of India. הסב אף טען כי מבחינת המשפחה זה פשוט לא שווה את הסיכון. "הרופאים אמרו ששתי הכליות שלה חדלו מלתפקד והיא זקוקה בדחיפות להשתלה. מלבד הכליה, הניתוח עצמו יעלה 100,000 דולר אבל אין ערובה שהיא תשרוד", אמר. כלי התקשורת בהודו מדווחים כי אכן נכון שהמשפחה חיה בעוני, אך בכל זאת ההורים לא עשו אף מאמץ למצוא פתרון אחר או תורם אחר, או אפילו לעדכן את הממשלה במצבה הנורא של הנערה כדי לנסות לקבל עזרה. במקום זאת, דווח כי ההורים פשוט לקחו את בתם חזרה הביתה כדי לטפל בה בעצמם. הסיפור של קומארי הפך בינתיים לוויראלי, ועל פי הדיווחים בהודו רבים הציעו לתרום מכספם על מנת לממן את הניתוח - אך עדיין יש צורך קודם כל בתרומת כליה. במקביל לכך, בהודו הרוחות סוערות והסיפור הטרגי של קומארי הביא לכותרות פעם נוספת את מצבן העגום של נשות הודו ושפך עליו אור. ה-Times of India דיווח כי נשים בביהר זוכות לעתים נדירות לתרומת כליה, למרות העובדה שיש יותר תורמות מתורמים. למעשה, מתוך מידע שנאסף משני בתי חולים בעיר פטנה, נמצא כי 77 ניתוחים של השתלת כליה נעשו עד כה כאשר 77% מתרומות האיברים הגיעו מנשים, אך רק 8% מהנשים שהיו זקוקות לכליה קיבלו אחת. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן