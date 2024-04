חבר אופוזיציה גיאורגי נתן היום (שני) אגרוף לפרצופו של יריבו הפוליטיקאי – והוביל לקטטה המונית בפרלמנט בגיאורגיה. התקרית החריגה אירעה אחרי הצגתו מחדש של חוק שנוי במחלוקת על ידי הממשלה, בעל "השפעה זרה", כפי שמדווח ה"דיילי מייל".

תיעוד מהפרלמנט מציג את חבר האופוזיציה אלקו אליסשווילי מסתער על מאמוקה מדינרזדה, חבר מפלגת השלטון במדינה ("החלום הגיאורגי") – ומניף לעברו אגרוף. זאת, בשעה שפוליטיקאי אחר נצפה יושב מאחור בפה פעור. השניים נפלו מהדוכן לפני שעשרות חברי פרלמנט נראים מתגודדים סביבם, מנסים להכניע את אליסשווילי. צילומים נוספים שפורסמו מהתקרית הציגו פוליטיקאים אחרים מניפים את אגרופיהם, בעוד אחרים מנסים להפריד.

❗️ A fight broke out in the Georgian parliament during the consideration of the controversial bill on "foreign agents"



The leader of the "Citizens Party" Aleko Elisashvili attacked the leader of the parliamentary majority Mamuka Mdinaradze.



A fight broke out at the meeting of… pic.twitter.com/NVlqVBwoHh — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024

אליסשווילי עצמו סיפר זמן קצר לאחר מכן לכתבים מחוץ לבניין הפרלמנט, שהיה הומה באזרחים המתנגדים לחוק: "קיבלתי מכות, אבל אם זה בשביל גיאורגיה אז שיהיה". עוד הוסיף כי "אנחנו חייבים לדחוף את החוק הזה לגובה שלהם, אין זמן לנימוס. הם גוררים אותנו ישירות לרוסיה". בהמשך ציין חבר האופוזיציה גם "אנחנו או גיאורגים או עבדים – ואנחנו לא עבדים".

על פי הצעת החוק, כל ארגון עצמאי המקבל יותר מ-20 אחוזים מימון מחו"ל מחויב להירשם כ"ארגון הדואג לאינטרסים של מעצמה זרה". גיאורגיה ביקשה שנים להעמיק את היחסים עם המערב, אלא שמפלגת השלטון הנוכחית מואשמת בניסיון לחבר מחדש את הרפובליקה הסובייטית לשעבר עם רוסיה.

מבקרי החוק טוענים כי מדובר בחקיקה שמשקפת שיטות רוסיות מדכאות שמשמשות את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ואת אנשיו בקרמלין, להשתקת והפחדת מתנגדי משטר. בנוסף, הצעת החוק לטענתם מערערת את ההצעה של גיאורגיה לחברות באיחוד האירופי.

MP Aleko Elisashvili Speaks Out Following Removal from Parliament by Security



pic.twitter.com/YClZHjTizt — GAMZIRI24 (@GAMZIRI24) April 15, 2024

"החברה של גיאורגיה חזקה מספיק על מנת לא לאפשר למדינה לגלוש לסמכותיות בסגנון רוסי", סיפר לכתבים אחד מהנוכחים שהגיעו למקום, שהגיע להפגין נגד החוק, בדומה לאחרים שצעקו: "לא לחוק הרוסי". בשבוע שעבר ערכו כ-8,000 בני אדם עצרת במרכז טביליסי בעקבות הודעת מפלגת השלטון על כוונתה להעביר את ההצעה במאי.

מפלגת השלטון בגיאורגיה הכריזה על הצעת החוק מוקדם יותר החודש, תוך שהיא מחיה מחדש חוק דומה שירד מסדר היום לפני שנה, בעקבות הפגנות המוניות. כעת מומחים שונים טוענים לשיתוף פעולה סמוי בין הממשלה לקרמלין – שרואה במימון מערבי לארגונים לא ממשלתיים פרו-דמוקרטיים, ולתקשורת העצמאית בגיאורגיה, אתגר לאחיזתו בשלטון.