זוועה בבריטניה: גופותיהם של 4 בני משפחה נמצאו ללא רוח חיים במחוז סאסקס, דרום אנגליה, במה שככל הנראה היה אירוע רצח והתאבדות. הפרשה התפוצצה עוד בשעות הבוקר כאשר דווח על רצח המוני בבית משפחת נידהאם, אשר גבה את חייהם של קלי פיצגיבונס (40) ושתי בנותיה, אווה (5) ולקסי (3). כעת, הסברה הרווחת בקרב החוקרים הינה שהרוצח הוא רוברט נידהאם (42), בן זוגה של קלי ואבי בנותיה.

נסיבות התקרית המזעזעת טרם נחשפו, אך חלק מהשכנים כבר העריכו כי הנחיות הסגר שהוטלו לאחרונה על תושבי הממלכה השפיעו לרעה על מערכת היחסים במשפחה. "רוברט היה קבלן בנייה שאיבד את מקור ההכנסה שלו בגלל המצב", סיפר דאגלס מיני (70), שכן של בני המשפחה. "ייתכן שהם נקלעו לבעיות כלכליות או לקשיים אחרים בגלל הנחיות הסגר של הקורונה".

שכנים נוספים שביקשו שלא להזדהות התייחסו גם כן לטרגדיה המזעזעת והוסיפו כי מעולם לא הותר עליהם רושם שנידהאם נוהג באלימות כלפי בנות המשפחה שלו. למרות זאת, הם סייגו את דבריהם בכך שבימים האחרונים באנגליה כבר אי אפשר לדעת מה באמת קרה בבית המשפחה.

הרצח של קלי ושתי בנותיה התחולל בשבוע שבו נרשמה עלייה מטרידה במספר התקריות האלימות בקרב בני משפחה בבריטניה. מאז יום שבת האחרון, עוד ארבע נשים נרצחו על ידי אביהן, בעליהן ובני זוגן לשעבר. מאז שרשויות בריטניה הורו לתושבים להישאר בבתיהם, מניין המתים כתוצאה מאלימות במשפחה עומד על 9 – כולל שבע נשים שנרצחו ועוד שני גברים שכנראה התאבדו.

ביום שבת, רות' וויליאמס (67), עובדת סופר מרקט לשעבר, נמצאה מתה בביתה בוויילס בשעות הבוקר המוקדמות. מאוחר יותר באותו יום, דווח שבעלה, טוני (69), נעצר בחשד כי חנק אותה למוות בביתם בשעות הלילה.

