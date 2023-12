מנהיג האופוזיציה הרוסי הכלוא, אלכסיי נבלני, לא התייצב בבית המשפט ביום שני השבוע, לדיון נוסף שנקבע עבורו – מה שהעלה אף יותר חששות לשלומו. זאת, עשרה ימים אחרי שצוות ההגנה שלו איבד עמו קשר, כפי שדיווח השבוע ה-CNN.

נבלני, שנכלא מאז 2022 במושבת עונשין, כ-242 ק"מ מזרחית למוסקבה, היה אמור לנהל מספר דיונים השבוע, כפי שמסרה הדוברת שלו, קירה יארמיש. שניים מהם כבר התרחשו מבלי שהיה נוכח, ושופט בית המשפט אוקטיאברסקי שבמחוז ולדימיר, השעה את היתר עד "לקביעת מיקומו", כפי שדווח.

"במקום צדק והחובה של שירות הכליאה הפדרלי להבטיח את השתתפותו של התובע, בית המשפט מחק את הדיונים לתקופה בלתי מוגבלת", נמסר מעורכי דינו. עוד הוסיפו כי שירות הכליאה הפדרלי הציג אישור שנבלני לא נמצא במושבת העונשין (6-IK), וכי נציגי שירות הכליאה טענו כי התאריך שבו נלקח והמקום, אינם ידועים. במהלך סוף השבוע, ערכו עורכי הדין של נבלני בירור עם יותר מ-200 מתקני מעצר קדם משפט ברחבי המדינה, כך לפי הדוברת של נבלני, יארמיש, שמסרה שהם "מחכים לתשובות".

מוקדם יותר השנה נבלני בן ה-47 נמצא אשם בגין יצירת קהילה קיצונית, מימון פעילויות קיצוניות ופשעים רבים אחרים. הוא נידון ל-19 שנות מאסר, אחרי שכבר ריצה מאסר של 11 וחצי שנים במתקן אבטחה מרבי, בגין הונאה והאשמות אחרות, אותן הכחיש. תומכיו טוענים כי מעצרו וכליאתו הם ניסיון פוליטי לרמוס את הביקורת שלו על נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.

מריאנה קצרובה, הכתבת המיוחדת של האו"ם למצב זכויות האדם בפדרציה הרוסית, יצרה ביום שישי קשר עם הרשויות ברוסיה, לאחר שנבלני לא התייצב לשימוע נוסף. "אני מודאגת מאוד מכך שהשלטונות הרוסיים לא יחשפו את מקום הימצאו ורווחתו של מר נבלני במשך פרק זמן כה ממושך - מה שמסתכם כהיעלמות כפויה", מסרה בהצהרה. "נודע לי כי הדיון בבית המשפט על הפרות זכויות האדם של מר נבלני במעצר, שנקבע ליום שישי, לא התקיים. לעורכי דינו, עליהם נאסר לפגוש אותו מאז 6 בדצמבר, נאמר על ידי בית המשפט כי מרשם אינו מוחזק יותר במחוז ולדימיר, מבלי לספק פרטים נוספים". קצרובה הביעה דאגה מ"התעללות מתמשכת במעצר וחוסר גישה לטיפול רפואי הולם". זאת, מינואר 2021, מה שהביא "לפגיעה נוספת בבריאותו ולסיכונים גדולים לחייו", לדבריה.

נבלני התכונן לעבור למושבת עונשין קשה יותר, לאחר שנידון ב-4 באוגוסט ל-19 שנים נוספות כאמור, על "האשמות חסרות בסיס של 'קיצוניות", לדברי קצרובה, שהוסיפה כי ב-13 באוקטובר, נעצרו שלושה מעורכי דינו של נבלני, על אותן האשמות, וכי כעת הם עומדים בפני מאסר ממושך. "אני קוראת לרשויות הרוסיות לציית לחובותיהן הבינלאומיות לזכויות אדם. למונח 'קיצוניות' אין בסיס במשפט הבינלאומי", כפי שציינה.