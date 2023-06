הצוללת "טיטאן", שהופעלה על ידי חברת OceanGate האמריקאית, החלה את המסע שלה לטיטאניק ביום ראשון שעבר. זמן קצר לאחר מכן אבד הקשר עם הצוללת, וחמשת אנשי הצוות הוכרזו כמתים. משמר החופים האמריקאי הודיע על מציאת הריסות הצוללת בקרקעית האוקיינוס. במהלך מאמצי החיפוש, זוהו רעשי דפיקות מהקרקעית, והחלו לעלות השערות שהרעשים נשמעו מתוך הצוללת – מה שנתן תקווה שהגברים עדיין בחיים ומחכים לחילוץ. מומחים טוענים שהגברים מתו עוד לפני שנשמעו הרעשים ומאז עלתה השאלה: מהו מקור הדפיקות שנשמעו מהמצולות?

ד"ר ג'יימי פרינגל, מדען מאוניברסיטת קיל, חושב שהרעש לא בהכרח הגיע מהקרקעית: "האוקיינוס הוא מקום מאוד רועש עם ספינות חולפות, צוללות, ספינות דיג, וגם ספינות חיפוש כמו במקרה הזה. רעשים יכולים להגיע מכל מקור. רעש מהריסות הטיטאניק בעומק שכזה לא יגיע למעלה אל פני השטח, והעובדה שהרעש נשמע כל חצי שעה, מעידה על מעשה יד אדם ולא על כלי שיט, כיון שמדחף כלי שיט פועל באופן רציף".

קצין ממשמר החופים האמריקאי הודיע ביום רביעי כי ה"חבטה" זוהתה על ידי מצופי סונאר, מה שעורר את ההשערה כי האנשים בצוללת פגעו בגוף הצוללת וגרמו לרעש. ד"ר פרינגל לא ממהר לחשוב שזה אכן מה שקרה: "זו ספקולציה – אין לנו את הנתונים כדי לנתח את זה", הוא מסביר.

סטפן בי וויליאמס, פרופסור לרובוטיקה ימית באוניברסיטת סידני, טען כי חיות ימיות כמו לוייתנים יכלו לגרום לרעש. הוא הסביר שבצפון האטלנטי חיים כמה מיני לוייתנים, כולל לוייתן כחול שיכול היה לגרום לרעש. ג'ף קרסון, פרופסור למדעי הסביבה באוניברסיטת סירקיוז,שלל לחלוטין את את הטענה שהרעש הגיע מצוות הצוללת ואמר: "זאת סתם פנטזיה. האם אלה באמת דפיקות או סתם צליל לא מזוהה? אני חושב שהאפשרות השניה מדויקת יותר כרגע".

