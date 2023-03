גבר אמריקאי ממדינת אוהיו פונה לבית חולים במצב בינוני, אחרי שהותקף מחוץ לביתו על ידי זברה. רונלד קליפטון, בן 72 ותושב העיר סירקלוויל, התקשר למוקד 911 ביום שבת האחרון והזעיק כוחות רפואה ומשטרה לביתו, לאחר שבעל החיים הותיר את זרועו מרוטשת.

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שקליפטון התקשר למוקד ואמר: "אני חושב שהזברה תלשה לי את היד... תשלחו מסוק". שוטרים ממחוז פיקאווי שהגיעו לזירה מצאו את בן ה-72 שרוע במרעה עם שטף דם פורץ מזרועו השמאלית – וזברה זכר תוקפני במיוחד ששוטט מטרים ספורים ממנו.

BREAKING NEWS… Here are **PHOTOS** of the ZEBRA that attacked Ronald Clifton biting his arm off. Zebra was eventually shot & killed by police as it continued to be aggressive to rescuers on the Circleville, #Ohio farm. #ZebraAttack #Zebra @cnn @ABC @CBSNews @NBCNews @MSNBC https://t.co/E13wJdg5Gr pic.twitter.com/XTXKYqVwuB