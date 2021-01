בשעה האחרונה הותר לפרסום שרשויות החוק הפדרליות הוציאו להורג את הרוצחת ליסה מונטגומרי, על אף ניסיונות צוות ההגנה שלה לערער על גזר הדין. זו הפעם הראשונה ב-70 שנים האחרונות שממשלה הפדרלית בארה"ב מוציאה להורג אסירה, לאחר שזו נכלאה באגף הנידונים למוות באפריל של 2008.

מונטגומרי הוצאה להורג בבית הסוהר "טרה הוט", אינדיאנה, בשעה 01:31 בלילה (08:31 לפי שעון ישראל). בת ה-52 נעצרה ב-17 בדצמבר אחרי שרצחה את בובי ג'ו סטינט, שהייתה אז בחודש השמיני של הריונה הראשון. מונטגומרי חנקה אותה למוות אחרי שחדרה לביתה ומאוחר יותר, עקרה מרחמה של הקורבן את התינוקת ששרדה את הרצח המזוויע כנגד כל הסיכויים.

