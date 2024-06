תושב מומבאי, הודו, נחרד לגלות אצבע של בן אדם בקופסת הגלידה שלו – והמשטרה המקומית פתחה בחקירה של נסיבות האירוע. ברנדן פראו סיפר לכלי התקשורת בתת היבשת שהוא נותר ב"טראומה לכל החיים", אחרי שליקק את המעדן ונגע באיבר הכרות עם הלשון שלו.

בשיחה עם אתר החדשות Times of India, פראו ציין שהוא הזמין שתי קופסאות גלידה – ממותג Laxmi Ice Creams – בשבילו ובשביל אחותו באמצעות אפליקציית השליחויות Yummo. אחותו קיבלה גלידה בטעם מנגו והוא קיבל בטעם באטרסקוץ' (ממתק חמאה). עד מהרה, הוא נחרד למצוא את האיבר הכרות בתוך האריזה. "הרגשתי משהו מוזר בפה שלי", סיפר פראו. "כשהבנתי במה מדובר, הרגשתי שאני הולך להקיא".

