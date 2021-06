לורן גידינגס סיימה את לימודי המשפטים שלה באוניברסיטת מרסר, ג'ורג'יה, ביוני של 2011. היא התמחתה במשפט פלילי והתכוננה בשקדנות למבחן ההסמכה שלה. חבריה של בת ה-27 סיפרו שכל מה שרצתה לעשות בחיים היה להגשים את חלומה ולהפוך לעורכת דין. למרות זאת, כל השאיפות שלה נגדעו באיבם בעקבות טרגדיה מזוויעה שהכתה גלים ברחבי ארה"ב.

בני משפחתה וחבריה של לורן הכירו היטב את הרגלי הלמידה שלה וידעו שמפעם לפעם היא נהגה לנתק לחלוטין את הקשר עם העולם החיצון כדי לעבור על החומר – אבל הפעם זה היה שונה. הפעם אף אחד לא הצליח ליצור איתה קשר במשך זמן רב ואשלי, אחת החברות הטובות שלה, התחילה לדאוג. היא התקשרה לאחותה של לורן, קייטלין, ואמרה לה בדאגה שלא שמעה או ראתה אותה במשך ארבעה ימים. יחד עם עוד כמה חברות, שתי הבנות נכנסו אל דירתה של הסטודנטית למשפטים שהתגוררה כמה עשרות מטרים מחוץ לקמפוס.

סריקה קצרה של הדירה לא העלתה סימנים מחשידים. ספרי הלימוד והמחברות שלה היו מפוזרים בסלון, יחד עם הארנק, המפתחות למכונית, הדרכון והטלפון הנייד שלה. לא היו סימני אלימות או ראיה זדונית אחרת. אף על פי כן, אשלי החליטה ליצור קשר עם הרשויות ולדווח על היעלמותה של לורן.

This week marks the 10th anniversary of Lauren Giddings’ death. She was brutally killed and dismembered by her next door neighbor, Stephen McDaniel, in Macon. I looked back at the case and caught up with her family—where they are now and how they continue to remember her. pic.twitter.com/P6nnIHTaVh