"אני רוצה להתנצל בפני כל מי שהיה על המטוס הזה, במיוחד אלו שהיו שם עם ילדים": טיפאני גומס, האישה מאחורי הסרטון הוויראלי בטיסת American Airlines מדאלאס לאורלנדו, פרסמה סרטון התנצלות יותר מחודש אחרי התקרית הביזארית. בסרטון, שאורכו קצת יותר מ-2 דקות, גומס – שזוהתה מאז כאשת שיווק – לקחה אחריות מלאה על מעשיה ואמרה שהיא מקווה לנצל את הבמה שקיבלה בשביל לחולל שינוי לטובה.

"שלום לכולם, זאת אני, טיפאני גומס, שמוכרת כנראה יותר בתור 'האישה המשוגעת מהמטוס', כינוי מוצדק לחלוטין", אמרה בת ה-38 בסרטון. "השימוש שלי בשפה נמוכה לא היה מוצדק בשום צורה ורציתי להתנצל. לכולנו יש רגעי שפל – חלקם גרועים יותר מאחרים – והרגע שלי פשוט תועד במצלמה כדי שכל העולם יראה כמה פעמים. אני מצטערת. אני מקווה שאני אוכל להשתמש בחוויה הזו בשביל לעשות טוב בעולם. זאת הכוונה שלי כרגע. אני מקווה שתוכלו לקבל את ההתנצלות שלי ואני אוכל להמשיך הלאה בחיי".

I apologize and take accountability for my actions, they were uncalled for. My very worst moment was captured on video. Although the memes have been amusing, the flipside has been cruel. I’m thankful for my friends and family for supporting me through this. This experience has… pic.twitter.com/0AfQcaEzj0