טרגדיה בניו יורק: ד"ר קריסטל קסקטה (40), רופאה עם התמחות באונקולוגיה והמטולוגיה, רצחה את התינוק שלה ושמה קץ לחייה. כוחות משטרה ואמבולנסים הוזעקו לביתם של ד"ר קסקטה ובעלה, טים טולטי בן ה-37, בעיירה סומרס ביום שבת בסביבות השעה 07:00 בבוקר. גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שהרופאה והתינוק נמצאו ללא רוח חיים ומותם נקבע במקום.

דוברות המשטרה התייחסה לתקרית בהודעה לתקשורת וציינה כי מבדיקה ראשונית עלה שקריסטל נכנסה לחדר התינוק ביום שבת בבוקר, רצחה אותו ואז התאבדה. "הזירה התאימה לתרחיש של רצח-התאבדות", נמסר בהמשך ההודעה. נכון לעכשיו עדיין לא ברור בדיוק מה היה גילו של התינוק, אך לפי ההערכות הוא נולד בחודש מרץ האחרון.

Cops and ambulances called to home of top NYC doc at least twice before she killed baby, self: neighbor https://t.co/FCpI7YaW53 pic.twitter.com/LBSkkXAfWd