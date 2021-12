מקרה התעללות מינית מזעזע בימים אלה את אנגליה, לאחר שנחשף כי סגנית מנהל בבית ספר יסודי אנסה שוב ושוב ביחד עם בן זוגה נערה בת 12 והשתמשה בה כשפחת מין כדי להגשים פנטזיות מיניות חולניות.

ג'ולי מוריס, המורה בת ה-44, נעצרה ביחד עם בן זוגה דיוויד מוריס בן ה-52. שלשום הודתה ג'ולי באשמה של 18 סעיפי עבירות מין בילד, כאשר בין היתר תואר בבית המשפט כיצד ג'ולי צילמה את עצמה צוחקת ומשועשעת בעודה תוקפת מינית את הילדה.

אנדרו מנרי, השופט בעניינה, אמר בבית המשפט כי "מדי פעם אנו רואים מקרים שהנסיבות שלהם בלתי מתקבלות על הדעת - וזה אחד מהמקרים האלה". עוד הוסיף כי מדובר במקרה שמדגים את העומק שאליה יכולה להגיע שחיתות אנושית.

ג'ולי הודתה באשמת שני סעיפי אינוס, 9 סעיפי אישום של שידול ילד מתחת לגיל 13 לפעילות מינית ושני סעיפי אישום של פעילות מינית בנוכחות ילד. בנוסף, היא הודתה בשלושה סעיפי אישום של צילום תמונות מגונות של ילד, סעיף אישום של שיחה מינית עם ילד ועוד סעיף אישום אחד על החזקת תמונה מגונה של ילד.

ג'ולי נידונה ל-13 שנות מאסר, בעוד בן זוגה - שהודה בעבר בשלל עבירות מין בילדים, נידון ל-16 שנות מאסר. ג'ון וויליאמס, התובע בתיק, אמר כי מערכת היחסים בין השניים החלה ב-2016 והפכה מהר מאוד למינית, כאשר התקשורת בין השניים כללה לא מעט תיאורים גרפיים על פנטזיות מיניות - בעיקר כאלה הקשורות בילדים - שהם רצו להפוך למציאות. בסך הכל, השוטרים חקרו 175,000 עמודים של תכתובות מיניות בין ג'ולי לדיוויד וגילו גם כי הזוג יצר צ'אט קבוצתי עם הקורבן בו הם כתבו לה איך יתעללו בה.

הפרשה התפוצצה לאחר שהמשטרה מצאה עדות לשיחה על התעללות מינית המערבת את דיוויד בטלפון שהוחרם במהלךצו חיפוש. דיוויד נעצר אך שוחרר תחת אזהרה. עם זאת, לאחר שבמכשירים נוספים שהוחרמו התגלו הקלטות של אונס והתעללות מינית, הזוג נעצר ביום המחרת - ממש בזמן שאלה ניסו להימלט ברכב מסחרי כשבידיהם 10,000 פאונד במזומן.

ההורים לתלמידים בבית הספר בו ג'ולי עבדה יודעו בדבר העבירות החמורות בנובמבר האחרון, ובכך שג'ולי שלחה לדיוויד תמונות של ילדים מבית הספר - אם כי המשטרה מסרה שלא מדובר בתמונות מיניות.

בינתיים, אביה של הקורבן שיחרר הצהרה ושיתף בתחושות הקשות לאחר הגילוי המזוויע על מה שבתו עברה. בין היתר אמר כי הוא רצה "להרוג את דיוויד מוריס לאחר שהבלתי מתקבל על הדעת הפך למציאות". האב, שפרטי זהותו נותרו חסויים, אמר עוד כי כי כל עולמו התמוטט. "תפקידי הוא להגן על בתי ואני מרגיש שכשלתי, אני שבור לב לחלוטין".