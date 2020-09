טרגדיה מפחידה תועדה אמש במצלמות החוף של אזור קולנגקטה בקווינסנלד שבאוסטרליה: ניק סלייטר, גולש בן 46, הותקף באכזריות על ידי כריש שהשאיר סימני נשיכה על הגלשן שלו. סלייטר נגרר חזרה לחוף על ידי גולשים אחרים ששהו במקום וסבל פציעות חמורות ברגלו שלבסוף גבו את חייו, למרות ניסיונות צוותי החירום להצילו.

בעקבות כך החלו חיפושים מסיביים אחר הכריש בסמוך לחוף, שכללו מצילים על אופנועי ים והליקופטר באוויר. במקביל,, נלכד ברשתות הדיג הסמוכות כריש טיגריסי, וגורמים מקצועיים עדיין בוחנים האם הוא זה שאחראי לתקיפה. ראשת ממשלת קווינסלנד, אנסטסיה פלשצ'וק, אמרה כי היא ״שולחת תנחומים עמוקים לחבריו ומשפחתו של האיש, שנלקח בצורה כה טראגית״.

Chopper in the air searching for the Great White Shark responsible for the death of Gold Coast surfer Nick Slater @TheTodayShow pic.twitter.com/cluse4uhTP