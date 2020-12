מקרה מחריד של הברחת גורי כלבים נחשפה בגרמניה, כאשר כוחות המשטרה בקלן ובדיסלדרוף פשטו במבצע משותף על רשת הברחת כלבים וגילו מספר גדול של גורים קטנים דחוסים בתוך דירות קטנטנות, כשארבעה מהם הוחבאו תוך מקרר. הפשיטה נערכה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי האחרון, וארבע נשים נעצרו בחשד למעורבות בהברחה.

משטרת קלן החלה בחקירה לאחר שקיבלה טיפ בו נאמר לה כי כלבלבים מחוסנים ומוטבעים בצ׳יפ הועמדו לאחרונה למכירה אונליין. במבצע חיפוש שנערך במקום המכירה נחשף כי מספר כלבי פודל, שנאוצר, בולדוג צרפתי, צ׳יוואווה ומלטיז אוחסנו בשלוש דירות שונות. ארבעה מהגורים, כאמור, נמצאו דחוסים בתוך מדפים של מקרר, שלמרבה המזל נותק מהחשמל. הגורים עברו בדיקה על ידי וטרינר ואז נלקחו למקלט לחיות בקלן, שם קיבלו טיפול מתאים.

