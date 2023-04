ב-5 בספטמבר, 1985, ארבעה מחבלים מארגון הטרור הפלסטיני אבו נידאל השתלטו על טיסה 73 של חברת Pan Am האמריקאית. הם החזיקו מאות נוסעים כבני ערובה וביניהם גם את התייר הבריטי מייק ת'קסטון. בשיחה עם רשת Sky, ת'קסטון, כיום בן 64, סיפר שעלה על הטיסה בשדה התעופה בקראצ'י, פקיסטן, אחרי משלחת טיפוס הרים בברוד פיק – אחת מ-12 הפסגות הגבוהות ביותר בעולם.

"יצאתי לכבוש את פסגת ברוד פיק לזכר אחי, פיט, שמת שם 3 שנים קודם לכן", ציין ת'קסטון. "אני זוכר שכשעליתי על המטוס הנחתי את התיק על המושב לידי, הוצאתי ספר וחשבתי לעצמי 'כמה נחמד'". אז, הכל הסתבך.

ארבעה מחבלים, וביניהם זיאד חסן ספאריני, חטפו את המטוס כשהם חמושים ברובי סער, אקדחים, רימוני יד וחגורות נפץ. התוכנית? להחזיק את מאות הנוסעים כבני ערובה עד לשחרורם של עצירים פלסטינים שנכלאו בקפריסין.

