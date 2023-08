אולגה ליאונטיבה בת ה-32 מתה מוות אכזרי אחרי שנתקעה במעלית בבניין דירות בטשקנט, אוזבקיסטן. ממצאי החקירה הראשונית חשפו כי האם ל-1, שעובדת כדוורית בשירות הדואר האוזבקי, נכנסה למעלית ב-24 ביולי ועלתה לקומה ה-9 כשלפתע, המעלית נתקעה.

גורם המעורה בפרטי החקירה העיד בשיחה עם סוכנות הידיעות הרוסית Gazeta כי האזעקה של המעלית לא פעלה באותו זמן. "אולגה זעקה לעזרה, אבל אף אחד לא שמע אותה", ציין אחד החוקרים, שביקש להישאר בעילום שם. יומיים אחרי שנעלמה, בני משפחתה דיווחו למשטרה שהיא נעדרת. גופתה נמצאה במעלית התקולה ב-27 ביולי – 3 ימים אחרי שנכנסה.

Horror as postwoman, 32, is found dead after being stuck in a lift for three days without being able to raise the alarm https://t.co/FRbi89JKiL pic.twitter.com/xcCiUMAvDH