אלכסי טרביזו (19) מואשמת בשורת עברות – כולל רצח מדרגה ראשונה – לאחר שהתברר כי השליכה את תינוקה לפח אשפה רגעים ספורים אחרי לידתו. הנערה נעצרה בתחילת השנה זמן קצר אחרי שאושפזה בבית חולים בעיר ארטסיה, ניו מקסיקו. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי היא פנתה לייעוץ רפואי בגלל כאבי גב ועד מהרה התברר שהיא בהיריון מתקדם.

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שרופאים יידעו את טרביזו שהכאבים נובעים מצירי לידה. בשלב הזה הנערה נעלה את עצמה בשירותים למשך זמן רב וכשסוף סוף פתחה את הדלת, היא הייתה מגואלת בדם. בת ה-19 אז הובאה לחדר טיפולים בזמן שמנקה נשלחה לשירותים – שם היא מצאה את גופת התינוק בפח זבל.

המקרה של טרביזו עלה לכותרות במהלך סוף השבוע אז רשויות החוק בניו מקסיקו התירו לפרסם את תיעוד מצלמות האפוד של שוטרים שהוזעקו לבית החולים. בסרטון אפשר לראות את הרגע שאנשי הצוות מספרים לנערה ולאמה שהם מצאו את גופת התינוק. "אני מצטערת", אומרת טרביזו. "הוא יצא ממני ולא ידעתי מה לעשות".

לאורך הסרטון – שעלה במלואו בערוץ היוטיוב Law&Crime Network – טרביזו טענה שהתינוק לא בכה ולהערכתה, הוא נולד מת. מומחים לרפואה משפטית קבעו מאוחר יותר שהתינוק היה בחיים כשהנערה זרקה אותו לפח, ושסיבת המוות שלו הייתה חנק. טרביזו מואשמת כעת ברצח מדרגה ראשונה, התעללות ושיבוש הליכי חקירה.

