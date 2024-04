בפברואר של 2022, שרידי גופתה של אישה בלתי מזוהה נמצאה ביערות קרוליינה הצפונית, במזרח ארה"ב. בעקבות התגלית, חוקרים שיתפו תמונות שעשויות להיות רגעיה האחרונים של האישה המסתורית, שצולמו עם מצלמת אינפרה-אדום. בתיעוד, שצולם חצי שנה קודם לכן, אפשר לראות את האישה צועדת עם מקל סמוך לנשקייה של המשמר הלאומי, כשהיא לבושה רק בחזייה ומכנסי טייטס.

על פי הפודקאסט Last Masquerade, האישה – שקיבלה את הכינוי "האלמונית ממחוז אנסון" – תועדה במצלמות עם חיישן תנועה שנועדו לנטר בעלי חיים, ובעיקר צבאים, שנמצאים בשטחי הציד של היער. "ב-22 באוגוסט, 2021, בשעה 1:33 לפנות בוקר, צולמו התמונות של האישה האלמונית ששוטטה ביער. כמה רגעים לאחר מכן, היא נעלמה", צוין בפודקאסט. "בשעה 4:30 בבוקר, היא הופיעה שוב, כשהפעם היא דידתה בכיוון ההפוך ונעזרה במקל גדול כדי לתמוך בעצמה".

התמונות מרמזות שהחלק התחתון של מכנסי הטייס שלה רטוב – ככל הנראה ראייה לכך שהיא הלכה בשלב מסוים במהלך הלילה בנחל שנמצא באזור. באשר לסיבה שהיא שוטטה ביער בשעות מאוחרות כל כך? כאן יש כמה סברות.

חלק מהמאזינים העריכו ש"האלמונית ממחוז אנסון" שוטטה ביער בלילה מכיוון שהיא לוקה בנפשה. אחרים טענו שהאישה הייתה שבויה במקום כלשהו, ניסתה לברוח וככל הנראה נתפסה שוב על ידי החוטף שלה. "זה ממש מצמרר להסתכל על התמונות האלו ולדמיין שאלו היו השעות האחרונות שלה, כשהיא משוטטת לבד ביער, אבודה", ציין אחד המאזינים.

נוסף על כך, שישה חודשים מאוחר יותר, ציידי ארנבים מצאו תרמיל המכיל סכום כסף זרוק ביער – לא רחוק מהזירה שבה מצאו את הגופה. הם הודיעו לרשויות על התגלית, אולם עד שהשוטרים הגיעו למקום התיק נעלם. "המשטרה חקרה את הפרשה הזאת בסודיות מוחלטת", נאמר בפודקאסט. "הם לא פרסמו תיאור של שרידי האישה, סיבת המוות שלה, צבע שיערה או אפילו תיאור של התרמיל שמצאו ביער".

