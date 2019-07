השבוע ציינו 7 שנים לעלייתו של קים ג'ונג אוּן לשלטון בצפון קוריאה. הרודן ירש את השלטון בפיונגיאנג לאחר שאביו מת כתוצאה מהתקף לב ולאורך השנים, התבסס כאחד המנהיגים האכזריים והביזאריים ביותר שפועלים בעולם המודרני. עוקבים אדוקים שלנו בוודאי קראו כמה כתבות שלנו על פועלו, מסידורי הנסיעה המשונים שלו, אל התנומות שהוא תופס באמצע טקסים ממלכתיים ועד לאופן שבו הוא נוהג להיפטר מאלו שמאיימים על שלטונו. מאז 2011, הוא ייסד את עצמו בתור דיקטטור שפועל ללא כל התייחסות לרצונותיהם של מעצמות העולם ואדם שיעשה הכל כדי לשמר את שלטונו. למרות זאת, אלו שמכירים אותו מצעירותו עשויים לצייר תמונה אחרת לגמרי. מעט מאוד ידוע על קים ג'ונג און בטרם לתקופה שהוא נכנס לתפקידים פוליטיים בממשל של אביו או על חייו הפרטיים. למעשה, אפילו תאריך הלידה שלו לא ממש ברור. View this post on Instagram ✅✅✅✅ A post shared by Kim Jong Un (@marshalkimjongun) on Jul 9, 2019 at 1:37am PDT על פי הדיווחים, הרודן נולד ב-8 בינואר בתחילת שנות ה-80, אם כי השנה המדויקת היא נושא שטעון לוויכוח. מצד אחד, גורמים בסוכנות הביון של דרום קוריאה סבורים ש"המנהיג העליון" נולד בפיונגיאנג בשנת 1983 ומצד שני, האמריקאים טוענים שנולד בכלל בשנת 1984. למרות זאת, הרישומים הרשמיים במדינה גורסים כי נולד בכלל בשנת 1982 וזה לא במקרה. מומחים טוענים כי הממשל "עיגל" את שנת הלידה שלו כך שתתאים לזו של סבו (קים איל סוּנג, נולד ב-1912) ואביו (קים ג'ונג איל, נולד בשנת 1942 על פי הביוגרפיה שלו). הפליימייקר חייו של קים ג'ונג אוּן כילד שרויים במסתורין. נולד בתור הבן האמצעי למשפחה בת 5 אחים (3 בנים ו-2 בנות), לא היה ברור באותם שנים האם הוא אכן עומד לרשת את השלטון על צפון קוריאה. בשנת 1993, הוא עבר לאירופה בשביל להתחנך בפנימייה היוקרתית "גומליגן", הסמוכה לברן (שוויץ). תחת סדרה של שמות בדויים (כגון "פּאק אוּן", "צ'ול-פאק" ו"פאק-צ'ול"), הוא נרשם למוסד החינוכי הבינלאומי בתור ילד של דיפלומטים משגרירות צפון קוריאה. על פי הפרסומים, אביו דאג להביא לו דרכונים מזויפים מברזיל על מנת להעביר אותו מחוץ לגבולות המדינה ולהטיסו לאירופה. באותה תקופה, הוא התגורר בפרוורי העיר יחד עם דודיו ושלושת ילדיהם. קים ג'ונג און העביר 5 שנים בפנימייה היוקרתית ועזב את המקום בגיל 16. כבר בתור ילד הוא הצטייר כדמות שנויה במחלוקת בביה"ס – חלק מחבריו לכיתה תיארו אותו כתלמיד שקדן וביישן, בזמן שאחרים ציירו תמונה אחרת לגמרי. "הוא זכור לי כילד מצחיק", סיפר מרקו אימהוף בריאיון לכלי התקשורת בבריטניה בשנת 2011. "הוא תמיד היה צוחק ובאופן כללי, אהב להשתטות עם שאר התלמידים". תלמיד נוסף הדהד את הדיווח הזה והוסיף כי שליט קוריאה הצפונית הסתדר יפה עם כל חבריו לכיתה. חבר נוסף לכיתה דיבר עליו בריאיון לעיתון הגרמני Welt ואמר: "היה לו חוש הומור מפותח והוא התנהג יפה עם כל התלמידים בשכבה, אפילו עם אלו שהגיעו ממדינות שנחשבות אויבות של ארץ המוצא שלו. הוא הסתדר בכלל לא רע, אולי בגלל שפוליטיקה הייתה נושא מאוד טאבואיסטי ביה"ס. הנושא העיקרי שנהגנו להתווכח עליו היה כדורסל וכדורגל". באותן שנים, קים ג'ונג און ביסס את עצמו כצופה אדוק של ליגת ה-NBA ובתור אוהד נלהב של קבוצת השיקאגו בולס. חבריו לכיתה מעידים שעל קירות חדרו במעונות נתלו פוסטרים של כוכב הקבוצה דאז, מייקל ג'ורדן. בשנת 2009, אחד מחבריו לכיתה סיפר כיצד היה יושב שעות ומצייר פורטרטים של ג'ורדן עם עפרונות. Dennis Rodman on his relationship with North Korean leader Kim Jong Un: “I'm close enough to him to the fact that he can discuss anything with me." https://t.co/Io174TTzRr pic.twitter.com/A4HJ6Mp4AY — ABC News (@ABC) December 15, 2017 אהבתו לכדורסל נראתה גם בשיעורי החינוך גופני. ניקולה קובסביץ', עמית נוסף לכיתתו, סיפר בראיון כי למרות העובדה שקים ג'ונג און היה נמוך וכבד, הוא היה מאוד מוכשר על הפרקט. "הוא היה שחקן מאוד תחרותי", הוא סיפר. "הוא היה הפליימייקר על המגרש. כלומר, זה שמוביל את המהלכים. הוא שנא מאוד להפסיד. עבורו ניצחון היה הכל". מסתמן שרודן של צפון קוריאה הותיר רושם טוב על חלק מחבריו לביה"ס. למרות זאת, היו גם לא מעט תלמידים שתיארו אותו כתלמיד עם נטייה להתפרצויות זעם - ואפילו אלימות. אנה פייפילד, כותבת הספר "The Great Successor" אודות קים ג'ונג און, ראיינה עמית לכיתתו שזכר את קים ג'ונג און בתור ילד שנהג להתבייש לענות על שאלות המורים והתקשה לדבר גרמנית. "הוא היה בועט לנו בקרסוליים בזמן התקפי זעם", סיפר התלמיד האלמוני והוסיף, "לפעמים, הוא אפילו היה יורק עלינו". אחרים תיארו את הדיקטטור לעתיד כילד מופנם שבקושי דיבר עם אחרים, נמנע כמעט לחלוטין מקשר עם בנות והתלבש בחליפות טריינינג של אדידס ונעלי נייק. בסיום הלימודים, קים ג'ונג און חזר לארץ מולדתו והתחיל את לימודיו האקדמיים באוניברסיטה הצבאית ע"ש קים איל סונג. View this post on Instagram A post shared by Kim Jong Un (@marshalkimjongun) on Jan 16, 2018 at 12:51pm PST בשנת 2009, קים ג'ונג איל הכריז על בנו האמצעי בתור יורש השלטון. ההצהרה באה כרעם ביום בהיר ובניגוד להערכות כי אחיו הגדול, קים ג'ונג-צ'ול, יהיה השליט הבא. על פי הדיווחים, שליט המדינה סבר כי אחיו הגדול "נשי מדי" בשביל לנהל את המדינה. מעבר לזה, היו גם פרסומים לפיהם צ'ול נתפס עם דרכון מזויף בגבולות יפן - כאשר מטרת הנסיעה שלו הייתה לבקר בדיסנילנד. כמו כן, ישנם דיווחים הגורסים כי שליט המדינה דאז חשב גם שבנו הבכור, קים ג'ונג-נאם, אינו מתאים לתפוס את מקומו כי הוא בגד בערכי המדינה וזנח את האידיאולוגיה של סבו בעבור תפנוקי המערב (בעיקר הימורים ואלכוהול). בשנת 2017, הוא נרצח בשדה התעופה הבינלאומי במלזיה במה שרבים טוענים שהיה חיסול ממוקד של אחיו הצעיר. לעומתם, אחרים מספרים כי קים ג'ונג און נבחר בסוף כי הוא היה הכי דומה לאביו באופיו. ישנם אלו שסבורים גם כי שליט צפון קוריאה הנוכחי הוא העתק כמעט של סבו - מהופעתו החיצונית ועד לדפוסי ההתנהגות שלו. למעשה, הוא דומה כל כך לסבו, שהחלו להתפשט שמועות לפיהן הוא ביצע ניתוחים פלסטיים בשביל להיראות יותר כמו קים איל סונג. הדיווחים הללו כמובן הוכחשו על ידי הממשל בפיונגיאנג ועדיין, זה לא נשמע כל כך תלוש מן המציאות. “אדם משונה" או "אב למופת"? באותה שנה שבה הוכרז כי קים ג'ונג און יירש את השלטון, הוא ככל הנראה נישא אל בחירת לבו והמעודדת הלאומית לשעבר - רי סול-ג'ו. למרות שהיא צולמה איתו במגוון הזדמנויות, בני הזוג כמעט ולא נראים יחדיו במקומות ציבוריים ואורח חייה נותר מתנהל הרחק מעיני הציבור. סוכנות הביון הדרום קוריאנית פרסמה כי השניים ככל הנראה הביאו ילד לעולם בשנת 2010, בעוד שבשנת 2013 דווח כי יש להם גם ילדה. דניס רודמן, כוכב השיקאגו בולס, הוזמן על ידי המנהיג לצפון קוריאה באותה שנה וראה כדבריו את אותה הילדה. בראיון לכלי התקשורת בבריטניה, שחקן ה-NBA לשעבר אמר שלבתם קוראים ג'ו-אה ושקים ג'ונוג און הוא "אב נהדר" עם "משפחה למופת". כמו כן, ישנם דיווחים על כך שבשנת 2017 אשתו של המנהיג ילדה בן שלישי, אך כיאה למרבית הדברים שקורים במשפחתו הדיווחים הללו מעולם לא אומתו. מעטים הם האנשים שהכירו את קים ג'ונג און מאז שעלה לשלטון והתיאורים לגבי אופיו כיום משתנים מאדם לאדם. מצד אחד, ישנם דיווחים מפסגתו בדרום קוריאה באפריל של 2018 כי מדובר באדם ישיר, הומוריסטי וקשוב. מצד שני, ריאן דאפי, עיתונאי בסוכנות הידיעות Vice, שנועד עם המנהיג בשנת 2013 תיאר אותו בתור "אדם משונה שלא יצר קשר כשניגש ללחוץ ידיים". דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב, נפגש איתו בקיץ של השנה שעברה והעיד כי מדובר באדם שאוהב את מדינתו מאוד. "יש לו אופי מדהים והוא חכם", סיפר הנשיא. "מהיכרותי איתו, למדתי שהוא איש מוכשר מאוד". במהלך 7 השנים האחרונות, קים ג'ונג און הכה גלים בכלי התקשורת במגוון הזדמנויות. בין אם זה הניסויים הגרעיניים שלו במזרח הרחוק אשר הלכו בניגוד מוחלט לרצון הקהילה הבינלאומית, או האיומים הישירים שלו כלפי ארה"ב. למרות זאת, מאז שעלה לשלטון הוא מצא את עצמו בוועידות שונות עם מנהיגים מן האזור, כולל הנשיא האמריקאי (שאפילו קרא לו "Rocket Man" בעבר). אז מי הוא בעצם קים ג'ונג און? אוהד שרוף של השיקאגו בולס, אדם שיעשה הכל עבור נשק גרעיני, "אב למופת", רודן שמחסל את פקודיו בבריכות של דגי פיראנה, "אדם משונה", רוצח אחיו ו"המנהיג העליון" של צפון קוריאה. {title}





