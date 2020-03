גבר אמריקאי שהורשע ברצח של אשתו וזוכה שנתיים מאוחר יותר קיבל לאחרונה פיצוי בסך שני מיליון דולר ממשרד השריף שחקר את הפרשה בתחילת העשור. ראסל פריה תבע את המשרד בטענה כי החוקרים זייפו ראיות מפלילות וסרבו לחקור את החשודה העיקרית ברצח המזוויע של אשתו, בטסי פריה.

הפרשה התפוצצה בשנת 2011, כאשר ראסל מצא את אשתו הגוססת מוטלת בתוך שלולית דם אחרי שנדקרה יותר מ-50 פעמים. במהלך החקירה, הבעל טען כי אשתו נפגשה עם חברתה, פמלה האב, לפני הרצח וגרס כי היא הרוצחת האמיתית. למרות זאת, בית המשפט הרשיע אותו ברצח ושלח אותו לרצות תקופת מאסר ממושכת בכלא במדינת מיזורי. בשנת 2013, בית המשפט קבע כי המעצר של פריה לא היה חוקי והוא זוכה מכל אשמה.

ג'ואל שוורץ, הסנגור של פריה, התייחס להשתלשלות האירועים לאחרונה ואמר כי מרשו "נרגש מהחלטת בית המשפט". בינתיים, חוקרי המשטרה החלו לחקור את מעורבותה של פמלה האב בתקרית.

נכון לעכשיו, ממצאי החקירה מצביעים על כך שפמלה הייתה האחרונה שנפגשה עם בטסי לפני שהיא נמצאה פצועה באורח אנוש. לאחר מכן, התברר כי החשודה הפכה למוטבת היחידה בפוליסת ביטוח חיים שהוצאה על שמה של בטסי, שבמסגרתה היא קיבלה תשלום על סך 150 אלף דולר. למרות זאת, פמלה מכחישה כל קשר לפרשה – בזמן שהיא מרצה מאסר עולם על רצח אחר שביצעה לפני 4 שנים.

