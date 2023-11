ארמון יוצא דופן בגודלו בסין הפך לאחרונה ויראלי – ולפיסת הנדל"ן המסתורית ביותר באזור. המקום, שזכה לכינוי "הבית הלבן" בשל הגימור הלבן המזוהה עם הבית בארה"ב, ממוקם באזור וטלנד פארק שבמחוז גוויג'ואו שבמדינה - אלא שהמקומיים לא יודעים עליו דבר, כפי שדיווח שלשום (חמישי) "הדיילי סטאר".

לפי דיווחים מקומיים, אפילו לא ידוע מי הבעלים. זאת, בשעה שעשרות שומרים תמיד נראים מפטרלים במתחם בכל עת, והכניסה לתוך האחוזה, לדברי מקומיים, אסורה. עוד נטען כי לחלל הפנים המפואר של המתחם, ניתן לגשת באמצעות מעליות, המכוסות בעץ סיסם נדיר ויקר, וכי החדרים בפנים עשויים זהב.

השם האמיתי של המקום הוא "מרכז האומנות של גויאנג", אם כי הקשר שלו לאומנויות, לא ממש ברור. ומלבד התואר "האחוזה הגדולה ביותר בסין", "הבית הלבן" ידוע גם בזכות העיצוב והארכיטקטורה האירופיים שלו. מספר הערכות מצביעות על כל שהמתחם כולו, כולל בניין בן 12 קומות ובריכה מלאכותית בחזית, משתרע על שטח לא הגיוני של מאות דונמים; "מעולה", "מפואר" ו"קלאסה" הן המילים שבהן לרוב משתמשים מקומיים או תיירים כדי לתאר את המקום, שנראה אף מפואר יותר בלילות הודות לתאורה שלו.

The "White House" in Guiyang, Guizhou province may be much more spectacular than the one in Washington. Originally built as a private residence, it has since been converted into a grand hotel, which looks stunning especially at night! #whitehouse #nightwalk #architecture pic.twitter.com/79lyw8v4u0 — PaTh (@live_seasons) July 1, 2022

חלק משערים כי האחוזה שייכת לשיאו קונהונג, מנכ"ל קבוצת Guizhou Honglichen, והאיש העשיר ביותר בבירת המחוז, גויאנג. לפי דיווחים שמעולם לא אושרו, הוא השקיע 2.7 מיליארד יואן (370 מיליון דולר) על "משכנו". השומרים, מדווחים מקומיים, מסיירים במתחם העצום כדי לספק את ביטחונו, מאחר שהוא זה שמתגורר במקום.

אולם חוסר המידע עורר תיאוריות שונות בקרב מקומיים סקרניים, אך לא רק. זאת, בייחוד על רקע העובדה שתמונות מבפנים, מעולם לא פורסמו. עדיין, הפך המקום לנקודת ציון מושכת עבור תיירים מכל רחבי סין, שמגיעים כדי לראות – ולתעד מרחוק. לפי דיווחים, בשנת 2025 המקום אמור להיפתח כמלון, תחת ניהול קבוצת המלונאות הצרפתית הבינלאומית, אקור (Accor). לפי אתר הקבוצה, במלון יהיו 64 סוויטות, שני אולמות גדולים ושלל מתקנים כמו בריכת שחייה, ספא, חדר כושר, מסעדה ובר. בינתיים, קיימים גם דיווחים כי המלון כבר נפתח.