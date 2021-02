אשת חינוך מדרום ארה"ב נעצרה בחשד כי הטרידה מינית יותר מתריסר ילדים בבית ספר יסודי. אמיליה רסלר בת ה-30 מואשמת כי נגעה בעצמה בכיתה מול 19 תלמידים בזמן שהייתה מורה מחליפה בבית הספר מאונט ציון, אשר בעיר קרולטון, ג'ורג'יה.

התקרית התחוללה ב-5 בפברואר והמורה נעצרה כבר ביממה האחרונה. על פי כתב האישום, המורה המחליפה ביצעה "מעשים מגונים ולא מוסריים בזמן שהייתה בחברתם של ילדים קטנים". נכון לעכשיו, טרם נקבע עבורה סכום לשחרור בערבות.

בהודעה שנמסרה מהנהלת בית הספר דווח כי הם ממשיכים לשתף פעולה עם רשויות האכיפה שחוקרות את התקרית. אשלי האסלי, דוברת משרד השריף של מחוז קרול, התייחסה לפרשה ואמרה שהחשודה נעצרה לאחר שהם הצליחו להשיג תיעוד שלה מאוננת מול כל התלמידים – הצעירים ביניהם רק בני 7.

"השגנו סרטון וידיאו שלה בשעת המעשה כי היא צילמה את עצמה עושה את זה", סיפרה האסלי בשיחה עם כתבת ערוץ החדשות Fox 5. "היא אפילו הפיצה את הסרטון לאחר מכן". התקרית הובאה לתשומת ליבם של רשויות האכיפה אחרי שמישהו ראה את הסרטון המטריד ודיווח על כך להנהלת בית הספר. כעת, חוקרים נמצאים בתהליך גביית עדות מהילדים ששהו בכיתה באותו יום.

*Pedophile, child molester, sex abuser & screened substitute teacher in Georgia Amelia Marie Ressler charged with 19 counts of child molestation. https://t.co/eiejyiYIc3 pic.twitter.com/eWqhNsI0gy