קייסי קינג, אמריקאי בן 34 מג'ורג'יה, חושף בתכנית ריאליטי בשם "Family by the Ton", את חייו הבלתי אפשריים בתור אדם המכור לאוכל, משחקי מחשב וצפייה בטלוויזיה. השילוב הלא בריא הזה גרם לקינג להגיע למשקל שיא ולמחשבה המטרידה שסופו ברור - הוא עוד יאכל את עצמו למוות. "אני פשוט אוכל עד שאמות, כנראה. אני מתעורר בסביבות 12, חושב מה לאכול, אחר כך צופה בטלוויזיה, משחק במשחקי ווידיאו, ישן - אין הרבה פעילות", מתאר קינג. סגנון חייו גרם לכך שהוא אפילו לא טורח להתלבש יותר מדי. "אני פשוט יושב שם עירום ככל האפשר, איש לא מפריע לי. הדלת סגורה. אני פשוט מרגיש בטוח ומשחקי הווידיאו זה מקום הבריחה שלי". קינג לא טורח בכלל להסתיר את העובדה שהעולמות הווירטואליים מהווים בריחה מהמציאות הקשה שהוא נקלע אליה, וגורמים לו לדחות את הבעיות שהוא חייב להתמודד איתן אם הוא רוצה להציל את עצמו מעצמו. "בחיים לא חשבתי שבגיל 34 אגור עם אבא שלי, אהיה מחוסר עבודה, בלי כסף ורק אשחק כל היום ואוכל", הוא אמר. "משחקי ווידיאו זה מקום הבריחה שלי" | צילום: TLC, Family by the Ton לדבריו, כבר מגיל קטן הוא סבל מעודף משקל, כאשר בתיכון זה רק הלך והחמיר. כשהחל לעבוד בעבודות מזדמנות הוא אכל הרבה יותר ונכנס למעגל השמנה. כאשר השמין עד כדי כך שזה כבר פגע בכושר שלו לעבוד, אמא שלו לא הסכימה שיישאר בבית בחוסר מעש. לתחושתו, בלית ברירה הוא הלך לבית של אביו ושם הוא נמצא מאז. השניים רק החמירו את מצבו של קינג כאשר הזמינו כל יום טייק אווי של מזון מהיר, סושי ובשר "לפי דליים", ולא מנות קטנות. התוצאה - כמעט 320 קילו, שמשתקים את קינג למיטה. "אני מתרחץ בחוץ בגיגית כרגע, כי פיזית אני לא יכול להתרחץ בתוך אמבטיה... בגלל שאני אדם גדול עם קפלים, אני צריך לזוז, כמעט כמו חזיר במידה מסוימת, להתפלש ולהתגלגל כדי להגיע לאחורי הרגליים שלי", תיאר קינג. את החלקים בגוף שאליהם אינו יכול להגיע, אביו עוזר לנקות. אפילו מקלחת הפכה לפעילות בלתי אפשרית | צילום: TLC, Family by the Ton חשיפת הסיפור שלו קרתה ביום רביעי האחרון, בפרק הבכורה של הסדרה. אז מה יהיה הסוף של קינג? נצטרך לחכות ולגלות - אבל אנחנו מאוד מקווים שמדובר בסוף טוב. {title}





