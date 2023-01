שערוריית מין שנחשפה בתחנת משטרה בטנסי הובילה לפיטורים של חמישה שוטרים. מייגן הול, לואיס פאוול, חואן לוגו, טיי מקגוון וסנקה שילדס, הודו בעברות המיוחסות להם במהלך חקירה פנימית שנערכה בתחנת המשטרה בעיר לה וורן (La Vergne), הסמוכה לנאשוויל. כמו כן, שני שוטרים נוספים – פטריק מגליאוקו ולארי הולידיי – הושעו מתפקידם בעקבות החקירה.

חקירת המשטרה יצאה לפועל בעקבות דיווח אנונימי שהגיע לידי ראש עיריית לה וורן, ג'ייסון קול. עד מהרה, התברר שהשוטרים והקצינים המעורבים בפרשה קיימו יחסי מין עם הול – אישה נשואה שהגדירה את הזוגיות שלה עם בעלה בתור "מערכת יחסים פתוחה". על פי הממצאים, הול ושאר המעורבים הפרו את כללי האתיקה כשקיימו יחסי מין במתקנים של תחנת המשטרה ובאירועים חברתיים.

מגליאוקו הודה במהלך חקירתו כי קיים יחסי מין עם הול. מעבר לזה, הוא ציין שהיא שכבה עם פאוול בזמן שהשניים היו במשמרת ואפילו אמרה לאחרים שיש לשוטר איבר מין גדול. מגליאוקו הוסיף שגם ראה את הול מתנשקת עם הולידיי בזמן שהשניים צפו במשחק פוטבול. לטענתו, בעלה היה בחדר בזמן התקרית והוא לא היה מרוצה ממעשיה. למרות זאת, היא המשיכה בשלה.

Congratulations to Officer Maegan Hall who was sworn in this afternoon by Chief Davis. pic.twitter.com/egRoXkVDid