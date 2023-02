מורה לחינוך גופני ומאמן פוטבול מתיכון במדינת פלורידה נעצר לאחר שהתברר שהוא קיים יחסי מין עם תלמידה בת 15. ארין הנקרד (Arin Hankerd) בן ה-42, מביה"ס התיכון אטלנטיק בעיר פורט אורנג', מזרח המדינה, הובא למעצר ביום ראשון לאחר שמערכת היחסים שלו עם הנערה נחשפה לאמה וזו התלוננה במשטרה.

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שהאמת התבררה לאמה של הקורבן אחרי שהיא שוחחה עם בתה. בדו"ח החקירה צוין: "היא שוחחה עם הנערה ושאלה אותה לגבי כמות השיחות שלה עם הנקרד". לאחר מכן, האם גילתה פסקאות ביומנה של הנערה בהן היא מתייחסת למערכת היחסים שלה עם המורה, וגם תמונות זימה שהוא שלח לה בצ'אט של אינסטגרם. הנערה בינתיים אמרה לחוקרים שהיא "מאוהבת בהנקרד" ושהוא "אוהב אותה גם".

A highschool teacher has been arrested 4 having a sexual relationship with a 15 student #ArinHankerd a #football coach/gym #teacher with a 15 at #AtlanticHighSchool n Port Orange #Florida was arrested after police recvd a complaint about an alleged inappropriate relationship pic.twitter.com/p0HVshfk82