אישה נעצרה על ידי רשויות החוק בטקסס בחשד שניסתה להטביע למוות ילדה קטנה בבריכה ציבורית, רק משום שהיא מוסלמית. אליזבת' וולף (42) הואשמה בניסיון רצח מדרגה ראשונה וסעיף תקיפה של ילד בעקבות התקרית, שאירעה ב-19 במאי בעיר יולס (Euless) ששוכנת בין הערים דאלאס ופורת' וורת'.

ממצאי חקירת המקרה חשפו כי וולף קראה קריאות גזעניות אל עבר האם – שזוהתה בתור גברת ה. – שהגיעה לבריכה עם ילדיה (6 ו-3) כשהיא לבושה בחיג'אב. כמה רגעים לאחר מכן, החשודה קפצה למים ומשכה את שני הילדים למים העמוקים.

Texas woman is arrested 'for trying to drown three year-old Palestinian girl in pool because toddler was Muslim' https://t.co/I9YPpHUiXp pic.twitter.com/rWHsUu62hk