הודעה חריגה מהממשל הרוסי: ולדימיר פוטין לא ייקח חלק במשחק ההוקי קרח השנתי במוסקבה. דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, אישר את הדיווחים בהודעה לתקשורת והבהיר שהנשיא בן ה-70 לא ישתתף במשחק הידידות שנערך מדי שנה בהשתתפות שחקני עבר ובכירים בממשל.

הפעם האחרונה שפוטין כיכב במשחק הוקי קרח הייתה בחודש מאי של השנה שעברה, אז הוא שיחק בנבחרת אול-סטארס והבקיע 8 שערים. למרות זאת, מה שתפס את רוב תשומת הלב מאותו ערב היה הרגע שבו הנשיא נפל על הקרח בזמן שנופף לצופים. ההודעה שפוטין לא ישתתף במשחק ההוקי הגיעה ימים ספורים לאחר ההודעה שהנשיא לא ייכנס השנה את מסיבת העיתונאים השנתית שלו.

Goodnight #Ukraine. With Putin cancelling his appearance at the New Year's Eve ice hockey on Red Square (scared of a puck bomb), lets look back at his undoubted prowess on ice.



Cue the music pic.twitter.com/oXHDm2tUsr