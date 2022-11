רשויות החוק בגרמניה ככל הנראה לא יטילו עונש מאסר על המזכירה לשעבר של מפקד מחנה הריכוז שטוטהוף. אירמגרד פורכנר מואשמת בסיוע לרצח של 11,380 בני אדם, אחרי שהקלידה את צווי ההוצאה להורג של חלק מהאסירים ואת תעודות המשלוח של אחרים למחנה ההשמדה אושוויץ.

פורכנר, כיום בת 97, נשפטת בבית המשפט לנוער בעיר איצהו – צפון-מערבית להמבורג – מכיוון שהייתה רק בת 18 בתקופת השואה. צוות ההגנה שלה גורס שלא הייתה לה שום דרך לדעת שאסירי המחנה יוצאו להורג ועל כן, היא אשמה לכל היותר בסיוע להריגה. אולם, בפרקליטות גורסים שהיא הייתה מודעת היטב לזוועות שהתחוללו במקום מעצם העובדה שמחלון משרדה אפשר היה לראות את רוב חלקי המחנה – כולל את העשן שהיתמר מהארובות של המשרפות. מעבר לזה, היא כתבה בעצמה את רוב המסמכים שהיו קשורים לתפעול של תאי הגזים.

Former #Nazi camp secretary 96 caught after skipping trial. Police apprehend Irmgard Furchner hours after she was declared a fugitive by court; Nazi hunter: ‘If she is healthy enough to flee, she is healthy enough to be incarcerated’ [TOI] #Germany pic.twitter.com/Z5Po3DPa8j — Eli Dror (@edrormba) September 30, 2021

Irmgard Furchner, 96, accused of aiding and abetting mass murder in a Nazi concentration camp during World War Two, was caught hours after failing to turn up for her trial, a court spokesperson said https://t.co/IYjbx4Gaau pic.twitter.com/LdJw79R7sb — Reuters (@Reuters) September 30, 2021

שטוטהוף היה מחנה ריכוז שהוקם בסמוך לעיר גדנסק, פולין, בספטמבר של 1939 ופעל עד לשחרורו על ידי הצבא האדום בתחילת מאי של 1945. הוא אכלס לאורך השנים כ-110 אלף אסירים, שכללו יהודים, פולנים, אסירים פוליטיים ועוד. על פי ההערכות, יותר מ-63 בני אדם מתו בזמן שהותם במחנה – מתוכם כ-28 אלף יהודים – כתוצאה מהוצאות להורג, עבודות פרך, רעב ומחלות.

יוסף סלומונוביץ', ניצול שואה שהגיע למחנה כשהיה בן 8, מסר את עדותו בזמן משפטה של פורכנר וטען שהנאשמת "צריכה לסבול מסיוטים" אחרי שהייתה עדה לזוועות המחנה. בן ה-85 טען שכילד בתקופת השואה הוא עבר 8 מחנות ריכוז, כולל אושוויץ, ושטוטהוף היה הגרוע מכולם.

"כשהגעתי לשם הוגדרתי בתור 'פרזיט', בגלל שלא יכולתי לעבוד", סיפר. "כל מי שלא יכול היה לעבוד הוגדר בתור 'פרזיט'". בהמשך, הוא תיאר את הרגע שבו ראה את אביו בפעם האחרונה לפני שנשלח לאושוויץ. "הכניסו אותנו לקרון הבקר וכמובן שלא היה לי מושג שאנחנו בדרך לאושוויץ, או שזאת הפעם האחרונה שאני אראה את אבא", הוא העיד. "הוא נישק אותי ואז הרכבת יצאה לדרך".

"ברצוני לפטור את עצמי מהמבוכה הזו ולא להפוך לבדיחה של המין האנושי"

זו לא הפעם הראשונה שמשפטה של פורכנר עולה לכותרות. לפני כשנה, הנאשמת נעצרה על ידי רשויות האכיפה של גרמניה לאחר שלא הופיעה לאחד הדיונים. מאוחר יותר, התברר שהיא ניסתה לברוח.

A 96-year-old ex-Nazi secretary appeared in German court to face war crimes charges after going on the run from her retirement home to avoid trial.



Irmgard Furchner is charged for helping murder over 11,400 people at a death camp — one of the oldest on trial for Nazi crimes. pic.twitter.com/6JSRDlfmM3 — AJ+ (@ajplus) October 19, 2021

The secretary of the commandant of Stutthof conc. camp was supposed to face charges today for assisting in the murder of 11,000 inmates. Instead she fled. Healthy enough to flee, healthy enough to go to jail!! — Efraim Zuroff (@EZuroff) September 30, 2021

במכתב שהשאירה מאחור היא ציינה: "אני לא מתכוונת להופיע באולם הדיונים בגלל גילי המופלג והמגבלות הפיזיות שלי. אבקש שהסנגור שלי ייצג אותי. ברצוני לפטור את עצמי מהמבוכה הזו ולא להפוך לבדיחה של המין האנושי". מעשיה עוררו זעם בקרב פעילים למען ניצולי שואה וביניהם אפרים זורוף – "צייד הנאצים" הישראלי-אמריקאי.

"מזכירת הקומנדנט של מחנה הריכוז שטוטהוף הייתה אמורה להישפט היום בסיוע לרצח של יותר מ-11 אלף אסירים", צייץ זורוף החשבון הטוויטר שלו. "במקום זה, היא ברחה. אם היא בריאה מספיק כדי לברוח, היא בריאה מספיק בשביל להיכנס לכלא".