רופא מרדים מטקסס, ארה"ב, הורשע בגרימת מוות של אחת מחברותיו לעבודה, וככל הנראה יבלה את שארית ימי חייו מאחורי סורג ובריח. ד"ר ריינלדו אורטיז הורשע בתום 7 שעות התדיינות של חבר המושבעים. הצופים באולם הדיונים תיארו לכלי התקשורת האמריקאים כיצד הרופא לא הביע שום רגש לאחר שנמצא אשם ב-10 סעיפים פליליים – שכוללים בין היתר חבלה בציוד רפואי ופגיעה במטופל.

לפי ממצאי החקירה, בין החודשים מאי-אוגוסט בשנת 2022, ד"ר אורטיז חיבל במספר שקיות אינפוזיה במרכז הרפואי "ביילור סקוט אנד ווייט" בעיר דאלאס. כתוצאה מכך, מספר מטופלים לקו בהתקף לב ורופאה אחת מתה. הסברה הרווחת היא שהמניע למעשה הייתה העובדה שנפתחה חקירה פנימית במרכז הרפואי נגד הרופא המרדים.

במסמכים שהוגשו בבית המשפט צוין כי ד"ר אורטיז הזריק לשקיות האינפוזיה תרופות שנועדו לדכא את מערכת הנשימה ולחסום קצוות עצבים. אחת הראיות הבולטות בחקירה נגד הרופא המרדים היא סרטון ממצלמת אבטחה במרכז הרפואי ובו רואים את הנאשם מניח שקית אינפוזיה על שולחן פרוצדורות. כמה דקות מאוחר יותר, מטופל שצרך את הנוזלים בשקית לקה בהתקף לב בחדר הניתוח.

המזימה של ד"ר אורטיז גרמה למותה של ד"ר מלאני קספר, רופאה מרדימה שעבדה גם היא ב"ביילור סקוט אנד ווייט". ב-21 ביוני, 2022, ד"ר קספר לקחה לביתה את אחת משקיות האינפוזיה המורעלות של הרופא המרדים והשתמשה בה. בני משפחתה סיפרו שהיא לקתה בהתקף לב כמעט מיד ובסופו של דבר מתה. בדיקת טוקסיקולוגיה שנערכה אחרי מותה של ד"ר קספר חשפה שרידים של תרופות הרדמה שונות במערכת הדם שלה.

