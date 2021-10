כשד"ר כריסטופר דאנץ' התחיל את דרכו בעולם הרפואה, כולם צפו לו עתיד מזהיר. עם ציונים מהגבוהים במחזור שלו באוניברסיטה, הרופא המבריק היה על המסלול המהיר להפוך לאחד ממנתחי המוח המבריקים בארה"ב. למרות זאת, איפשהו על הדרך, הכל הסתבך. שמו של המנתח המהולל נחרט מאז בספרי ההיסטוריה בתור אחד הרופאים האכזריים ביותר של המאה ה-21, אחרי שהוא הואשם כי התעלל בכוונה בעשרות מהמטופלים שלו – ואף גרם למותם.

דאנץ' נולד בשנת 1971 וגדל עם משפחתו באחד הפרוורים של ממפיס, מדינת טנסי. אביו היה מיסיונר ופיזיותרפיסט, אמו הייתה מורה בבית הספר. אחרי שסיים את בית הספר התיכון, הוא נרשם ללימודי רפואה באוניברסיטת ממפיס ובמרוצת השנים, קיבל גם את תואר ה-MD שלו במכון לרפואה של אוניברסיטת טנסי. דאנץ' סיים את הלימודים עם ציונים טובים כל כך, שהוא אפילו התקבל לאחוות "אלפה אומגה" היוקרתית לסטודנטים לרפואה. למרות זאת, לא לקח הרבה זמן לפני שחבריו החלו להבין מיהו כריסטופר דאנץ' האמיתי.

מייגן קיין, בת זוגו לשעבר של דאנץ', נתנה בעבר הצצה אל חייו הסודיים של מנתח המוח הידוע לשמצה וחשפה כיצד נהג להגיע לעבודה תחת השפעת סמים. "אני זוכרת פעם, ביום הולדתו, ראיתי אותו לוקח LSD ומלא משככי כאבים", סיפרה קיין. "הוא היה שומר גם ערמות של קוקאין במכתבה שלו בבית. לילה אחד, אני והוא נשארנו ערים כל הלילה תחת השפעה של קוקאין ו-LSD. כשהשמש זרחה בבוקר, הוא פשוט החליף בגדים ונסע לעבודה".

הרגלי צריכת הסמים שלו הגיעו בסופו של דבר לממונים עליו בתקופת ההתמחות, ואלו הכריחו אותו להירשם לתוכנית גמילה מיוחדת לרופאים. אף על פי כן, התירו לו לסיים את ההתמחות ו-5 שנים אחרי סיום התואר, דאנץ' היה מומחה לא רק בכירורגיה כללית – אלא גם בנוירוכירורגיה. בזמן הזה, הוא ניהל בהצלחה רבה שתי מעבדות במקום ואפילו גייס מיליוני דולר מתרומות, לפני שיצא לדרכו כמנתח מוח בארה"ב.

בקיץ של 2011, ד"ר דאנץ' התחיל את עבודתו במכון המתמחה בניתוחי עמוד שדרה בצפון דאלאס וגם במרכז הרפואי של העיר פליינו, טקסס. ד"ר מארק הויל, אחד מעמיתיו באותה תקופה, סיפר כיצד המנתח נהג לפתות מטופלים בעזרת הביטחון העצמי השופע שלו. "הוא תמיד היה מצהיר כל מיני הצהרות פומפוזיות, כמו 'כולם עושים את זה לא נכון' או 'רק אני המנתח שמסוגל לעשות את זה בצורה הכי נקייה ופחות פולשנית שאפשר'", סיפר ד"ר הויל. "אני זוכר שחשבתי לעצמי, או שהוא ממש-ממש טוב או שהוא ממש שחצן" – אבל האמת התבררה להיות מחרידה יותר ממה שכולם שיערו בדעתם.

לאורך תקופה של שנתיים שלמות, המנתח טיפל ב-38 בני אדם באזור של דאלאס. מתוכם, 31 נותרו משותקים או פצועים באורח קשה – ו-2 מתו כתוצאה מסיבוכים. בשיחה עם כתבי סוכנות הידיעות Inside Edition, חלק מהמטופלים שלו הגדירו אותו בתור "פסיכופט", "נרקומן" או "רוצח", אחד מהם הוא ג'רי סאמרס, בן זוגה של מייגן קיין ואדם שנותח על ידי ד"ר דאנץ' בפברואר של 2012.

סאמרס הגיע אל ד"ר דאנץ' לצורך ניתוח בעמוד השדרה שלו. כשהוא התעורר בחדר ההתאוששות, המטופל נחרד לגלות שהוא איבד את היכולת להזיז את הגפיים שלו. מאוחר יותר הוא אובחן עם שיתוק חלקי. "מאז אני לא מסוגל להזיז את פלג גופי התחתון", ציין סאמרס. "למרות זאת, אני עדיין מסוגל לחוש כאב". הרישיון שלו הושעה לתקופה קצרה בעקבות הניתוח הכושל, אבל המנתח המופרע מצא את עצמו תוך זמן קצר בחדר הניתוחים עם מטופלת חדשה.

קלי מרטין בת ה-55 הגיעה אל ד"ר דאנץ' בעקבות נפילה בביתה שהותירה אותה עם כאבים כרוניים בגבה. הרופא הבטיח לה שהוא מסוגל לתקן את המצב בלי שום בעיה וזו השתכנעה להיכנס לחדר הניתוח שלו. כמה שעות מאוחר יותר, מותה נקבע ביחידה לטיפול נמרץ אחרי שדיממה למוות במהלך הפרוצדורה.

