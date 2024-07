אדם זיידן, בן 25 מלונדון, תרם את הזרע שלו לגיסתו – ולמעשה הפך לדוד של בנו הביולוגי. אחותו, ג'ייד בת ה-29, ובת זוגה, אפג'י בת ה-30, ניסו למצוא תורם זרע מאז 2018 ולא הצליחו. כיום התינוק שלהם בן שנה וארבעה חודשים. "יש לתינוק שלנו את הסנטר של אדם", סיפרה אפג'י. "אבל מעבר לזה הוא נראה בעיקר כמוני".

אדם, שהוא אושיית רשת, סיפר: "זה פשוט הרגיש כמו הדבר הנכון והקל לעשות. כל התהליך גרם לי להיות הרבה יותר קרוב לאחותי ולבת זוגתה. עכשיו יש להן ילד ואני ממש שמח בשבילן. הן גרות בהולנד, שם הזרעה מלאכותית אינה מכוסה בביטוח הבריאות והחיפוש יכול להיות ארוך מאוד".

ג'ייד ואפג'י גרות באמסטרדם ולדבריהן, רוצות להביא ילד לעולם כבר כמה שנים. "אפג'י רצתה את זה יותר, אני ידעתי כמה זו עבודה קשה ולא הייתי כל כך בטוחה לגבי זה", סיפרה ג'ייד. "היום אני כל כך שמחה שיש לנו משפחה קטנה משלנו ולא הייתי רוצה שזה יקרה בשום צורה אחרת".

השתיים בחרו בתרומת זרע מכיוון שהבינו שאימוץ הוא תהליך ארוך ויקר מאוד. בתחילה ביקשו מחבר משותף שיהיה תורם זרע, אך זה לא הצליח. "היו כאלה שרצו לתרום לנו 'בדרך הטבעית', כמובן שלא הסכמנו", הוסיפה ג'ייד. בשנת 2021 היא סיפרה לאחיה על המסע שהן עוברות בניסיון להביא ילד לעולם ושאלו אותו אם הוא יוכל לעזור להן.

I donated my sperm to my sister-in-law after she couldn't find the right donor, now I'm uncle to my biological son https://t.co/vZ7rp60mD3