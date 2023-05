השנה הייתה 2020 כשטימותי בליפניק ובני משפחתו הופיעו ב-Family Feud, השעשועון האמריקאי שבו משפחות מתחרות אחת בשנייה וצריכות לנחש תשובות מסקר שניתן לצופים. באחד הסבבים, הוא, שני אחיו והוריו נשאלו: "מה הטעות הגדולה ביותר שעשית בחתונה שלך?". טימותי העיף מבט לקהל וענה בחיוך מובך: "מותק אני מצטער, אבל כשאמרתי 'אני מסכים'". באולפן נשמעה אנחה אדירה מהצופים, שהיו המומים מדבריו. בני משפחתו של בליפניק בינתיים צחקו מהתשובה הפרועה. "זאת לא הטעות שלי", המשיך טימותי. "זאת לא הטעות שלי. אני אוהב את אשתי". סטיב הארווי, מנחה השעשועון, הביט בו מבלי לומר מילה. טימותי אז סינן אל עבר המנחה: "אני הולך להסתבך עכשיו, נכון?".

התשובה של טימותי בליפניק הספיקה לו בשביל לנצח בסיבוב ובסופו של דבר, הוא, אחיו והוריו גם ניצחו את בני המשפחה השנייה – וזכו בפרס של 20 אלף דולר. הפרק עלה מאוחר יותר גם לערוץ היוטיוב של Family Feud, שם הוא גרף אלפי צפיות. אולם, תוך 3 שנים מנהל הערוץ שינה את הגדרות הצפייה שלו ל"פרטי". הסיבה? טימותי בליפניק נעצר בחשד שרצח את אשתו.

