ארגוני זכויות אדם מפרסמים נתונים מדאיגים מאיראן, שם על פי הדיווחים עוברים על החוק הבינלאומי ומוציאים להורג ילדים ובני נוער. ארגון "אמנסטי" בדק ומצא כי המדינה האיסלמית מובילה בעולם מבחינת הוצאות להורג של עצורים מתחת לגיל 18, כאשר ההערכה היא שבימים אלו ממש ישנם יותר מ-80 בני נוער וילדים באגפי נידונים למוות ברחבי המדינה.

על פי עדויות של פעילי זכויות אדם הפועלים באיראן, רשויות החוק מוציאות להורג כ-100 עצורים מתחת לגיל 18 מדי שנה – רובם בסודיות מוחלטת. החוק המקומי מתיר גזר דין מוות לנערים מעל גיל 15 וילדות מעל גיל 9 שהורשעו בסדרה של עברות, כולל רצח, חטיפה, ניאוף ועברות פוליטיות. לפעמים הרשויות גם "מכופפות" את החוק על מנת שניתן יהיה להוציא להורג גם עצורים שעדיין לא הגיעו לגיל הרלוונטי.

Arman Abdolali was hanged in Rajaei Shahr Prison of Karaj on November 24, 2021.

