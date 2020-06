טרגדיה בבריטניה: אב שיסף את גרונן של אשתו ובתו הצעירה וניסה להימלט מהמקום, אך שכנים בעלי תושייה הצמידו אותו לקרקע. המשטרה, שהוזעקה למקום בסביבות השעה 3 אחר הצהריים לאחר שנשמעו צרחות מהבית בשכונה בעיירה סולסברי שבווילטשייר, עצרה אותו והוא נלקח לחקירה.

לפי טענות השכנים, מרסין זדון בן ה-39, שעבד בתור אורז מצרכים לילי בסופרמרקט, תקף את אשתו אנטה בת ה-40 ואת בתו ניקולטה בת ה-18, זאת לאחר ששתי הבנות הקטנות האחרות של הזוג רצו החוצה מן הבית וסיפרו לשכנים כי ״אימא לא מרגישה טוב, היא נחתכה״. גופתה של ניקולטה נמצאה בבית ללא רוח חיים, בעוד אנטה מתה זמן קצר לאחר מכן בניידת החירום.

השכנים שגרים בבית ממול הכניסו את הילדות לביתם וטיפלו בהן, הציעו להן לאכול פיצה ולצפות בסרטים מצויירים. הילדות אמרו לשכנים כי אביהן ביקש מהן להיכנס לשירותים בזמן שהתקיפות התרחשו. השכנים אז הזעיקו את המשטרה וסיפרו כי שמעו מהבית של זדון ״צרחות מזעזעות של ילדים״ – ״היה משם רעש וחשבתי שמדובר בילדים שמשחקים״, אמר ניק מהאר, ״אבל זה הלך ונהיה רועש יותר. חשבתי בהתחלה שמדובר בריב אבל אז מישהו צעק ׳דקרו אותי, תתקשרו למשטרה׳. אז יצאתי עם אשתי ותפסתי את הילדות. הן צרחו ובכו, ׳הוא דקר את אימא, הוא דקר את אימא״. ואז אחד השכנים האחרים הגיע ממעלה הגבעה מתנשף ואמר ׳תפסנו אותו, במורד הרחוב׳״.

מאהר אף סיפר כי אחת הילדות בת ה-7 אמרה לו - ״אימא לא בסדר בגלל שדקרו אותה בגרון אבל היא אמורה להיות בסדר עד יום שישי״.

