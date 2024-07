תושבת אוהיו נשלחה למאסר לאחר שהתברר שהיא הזניחה את בתה בת ה-3 באופן קיצוני. רביה מובלי נידונה לרצות 7 עד 10 וחצי שנות מאסר אחרי שבית המשפט הרשיע אותה מעשיה. כעת רשויות החוק התירו לפרסם את תיעוד מצלמות האפוד של השוטרים שהוזעקו אל זירת הפשע.

רשויות החוק הגיעו אל דירתה של מובילי בעיר פיירבורן, לאחר שדווח למוקד החירום שבתה מתקשה לנשום. שוטרים שהגיעו למקום נחרדו לגלות דירה מטונפת, מלאה במזיקים מעופפים ותיקנים מתים על הרצפה. לפי דוח המקרה, בת ה-3 נמצאה בחדר השינה שלה כשהיא מחוסרת הכרה וגופה מלא בעקיצות חרקים. כמו כן, מיטתה של הילדה הייתה בכתמי שתן וצואה.

NEW: Mother whose three-year-old daughter was found starved in a feces-covered home sentenced to prison.



Bodycam footage shows the moment police officers rescued the 16-pound child who they thought had perished.



26-year-old Ohio mother Rabyah Nadhirah Muballigh was sentenced to… pic.twitter.com/SQowJA4POx