תעלומת הרצח של בני משפחת מרדו קיבלה תפנית מצמררת אתמול בצהריים, אחרי שאבי המשפחה נורה בראשו בזמן שטיפל במכוניתו בצד הכביש. כעת, הקורבן, אלכס מרדו בן ה-53, מספר שנורה על ידי מתנקש אלמוני שנסע ברכב מסחרי.

מרדו, עורך דין ותובע לשעבר במחוז המפטון, עשה את דרכו לעיר צ'ארלסטון כשנאלץ להחליף גלגל ברכבו בצד הדרך. לפתע, הוא נורה בראשו על ידי מתנקש שנמלט מהזירה ברכבו. מרדו שרד את התקרית כנגד כל הסיכויים, אבל לא הצליח לזהות את היורה. הוא הובל במסוק מאוחר יותר לקבלת טיפול במרכז הרפואי של אוניברסיטת דרום קרולינה, שם הוא מאושפז במצב יציב.

תקרית הירי ארעה כמעט שלושה חודשים אחרי שאשתו (מרגרט בת ה-52) ובנו הצעיר (פול בן ה-22) נורו למוות. אלכס מצא את גופותיהם שרועות ללא רוח חיים באחוזת הציד של המשפחה בדרום קרולינה. על פי הממצאים בזירה, פול נורה בראשו ובפלג גופו העליון באמצעות רובה ציד, בזמן שמרגרט נורתה למוות על ידי רובה סער. נכון לעכשיו, חוקרים עדיין לא מסרו מידע נוסף לגבי פרשת הרצח הכפול, אך הסברה הרווחת היא שהמניע למעשה קשור לעברו של אלכס כפרקליט מחוזי או לרקע הפלילי של בנו.

פול נרצח בזמן שהיה משוחרר ממעצר על תנאי והמתין למשפט בגין גרימת מוות ברשלנות של נערה בת 19 שנתיים קודם לכן. מאז התפוצצות הפרשה, רבים הסיקו שהנאשם הצעיר יצליח לחמוק מעונש, שכן אביו וסבו מיוחסים מאוד במערכת המשפט של מדינת דרום קרולינה. מעבר לזה, משפחת מרדו הן בין המשפחות העשירות ביותר במחוז.

According to, FITSNews, #AlexMurdaugh has been shot Murdaughs wife & son were savagely murdered nearly 3 months ago on the family’s hunting property Their murders remain unsolved.

FitsNews is reporting that Alex was shot at least once, being transported to a Savannah hospital pic.twitter.com/eqE9IzPYuX