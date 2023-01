פרשת מותו של שחקן כדורגל מברזיל קיבלה תפנית מזוויעה, אחרי שדייגים מצאו את שרידי גופתו בנהר הריו נגרו שבמדינת מנאוס – צפון המדינה. גופתו של לואיז אנריקה קואלו דה אנדרדה (21) נמצאה כ-11 שעות אחרי שקפץ למי הנהר ששורץ בדגי פיראנה.

עוברי אורח שהיו במקום צילמו את הרגע שבו דייגים העבירו את שרידי הגופה לכוחות החילוץ. בסרטון קשה לצפייה שעלה לרשתות החברתיות אפשר לראות כיצד הדגים הטורפים אכלו כמעט את כל רקמות הגופה שלו, כשכל מה שנותר ממנו היה בעיקר העצמות שלו.

Piranhas shred footballer down to bone after police 'chased him into river'https://t.co/a2iDVusnIc pic.twitter.com/vLfPFggrNu