ילדה הודית נהרגה בנסיבות מזעזעות לאחר שחוט של עפיפון שיסף את גרונה. על פי הדיווחים של כלי התקשורת המקומיים, אישיקה קומאר שארמה (4) נתקלה בחוט במהלך נסיעה על קטנוע עם בני משפחתה.

"אישיקה הייתה מולי כשלפתע היא צרחה מכאב", סיפר אביה, שנהג בכלי הרכב ותיאר את רגעי האימה בריאיון לאתר ה-Indian Express. "אחרי שבלמתי את הקטנוע, ראיתי את החתך והדם שנשפך החוצה. לא הבנתי מה קרה, עד שראיתי את חוט העפיפון שתקוע לה בצוואר". הוא הבהיל את בתו לבית החולים, אך לרופאים לא נותר מה לעשות חוץ מאשר לקבוע את מותה.

לאחר חקירה של הרשויות, התברר כי חוט העפיפון היה מסוג "מנג'ה סיני" – שהשימוש בו הפך לבלתי חוקי בהודו בשנים האחרונות. מדובר בכבל דק, מלא בשברי זכוכיות או להבים ונמצא בשימוש של מעיפי עפיפונים תחרותיים, שמשתמשים בו בשביל לחתוך את החוטים של יריביהם.

The Chinese manjha, banned two years ago but still used rampantly by kite-fliers, are killing birds in the hundreds. Even humans aren’t safe any longer. pic.twitter.com/X4EXmgKGLj