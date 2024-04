קרלי גוסה הייתה נערה בת 16 מקליפורניה עם כל החיים לפניה. באוקטובר 2018, היא נעלמה באורח מסתורי אחרי מסיבת כיתה. לפי ממצאי החקירה, היא יצאה מביתה בשעות הבוקר במוקדמות, החלה לצעוד לכיוון המדבר ומאז אבדו עקבותיה.

קרלי גרה עם אביה ואמה החורגת, זאקרי ומליסה, בעיר בישופ – כ-40 ק"מ מגבול קליפוניה-נבדה. היא תוארה על ידי חבריה לכיתה בתור "נערה שקטה ומתוקה" ולא היו שום סימנים שהיו יכולים להעיד על כך שהיא מוטרדת בצורה כזו או אחרת. למרות זאת, עמיתיה העידו בעקבות התפוצצות הפרשה כי כמה שבועות לפני אותה מסיבה גורלית נראו סימנים שמעידים על מצבה הנפשי הרעוע של הנערה. לפני היעלמותה, בת ה-16 לקתה בהתקף פרנויה בזמן שהייתה תחת השפעת מריחואנה. לפי העדויות, קרלי סיפרה לחבריה שהיא חוששת מכך שמישהו עוקב אחריה בטלפון הנייד. ההתקף עבר מאוחר יותר לאחר שהשפעת הסם חלפה.

ב-12 באוקטובר, 2018, קרלי יצאה למסיבה יחד בן זוגה, דונלד ארווד ה-3. הכל היה כשורה עד סביבות השעה 20:00, אז הנערה עישנה מריחואנה עם חבריה ולקתה שוב בהתקף פרנויה. "קרלי אמרה שהיא מפחדת מהמוזיקה החזקה, ושהיא מפחדת ממני", ציין ארווד בשיחה עם כתבים מקומיים. אמה החורגת קיבלה ממנה שיחת טלפון בשעות הלילה המאוחרות במהלכה קרלי ביקשה שתבוא לאסוף אותה. "היא הייתה מוטרפת לחלוטין", סיפרה מליסה, "היא לא יכלה להישאר שם שנייה נוספת". כשהיא סוף-סוף הגיעה למסיבה עם מכוניתה, האם החורגת נחרדה לגלות שקרלי כבר עזבה את המקום.

מליסה החלה לסרוק את האזור בחיפוש אחר הנערה ולמרבה המזל, מצאה אותה רצה בחושך מוחלט לאורך אחד הכבישים הראשיים. "היא הייתה בחרדה איומה גם כשאספתי אותה במכונית", שחזרה האם החורגת. "היא כל הזמן עברה ממושב למושב ואמרה שהמכונית תהרוג אותה". כשחזרה לביתה, הוריה תיעדו אותה בסרטון כדי שיוכלו להראות לה כיצד היא מתנהגת ביום למחרת – בתקווה לגרום לה להפסיק לעשן מריחואנה. "אני ממש הסתבכתי היום", אמרה קרלי בסרטון. על כך מליסה השיבה לה: "כולנו עושים דברים שאנחנו מתחרטים עליהם במהלך חיינו. במיוחד כשזה נוגע לסמים". אביה העריך מאז שהמריחואנה שהיא עישנה הייתה מעורבבת עם סמים אחרים.

אמה החורגת של קרלי סיפרה שהיא נשארה לישון עם הנערה בחדרה באותו לילה ובסביבות השעה 05:45, היא התעוררה וראתה שבת ה-16 עדיין במיטתה. למרות זאת, כשהיא קמה בשעה 07:00 לא היה שום סימן לנערה. זקארי ומליסה סרקו את כל השכונה במשך שעתיים, אך ללא הועיל. האב אז עדכן את אמה הביולוגית של קרלי, לינדסי, לגבי ההיעלמות וזו דיווחה למשרד השריף המחוזי.

#NationalMissingPersonsDay Karlie Lain Gusé has been missing since October 13, 2018. Click to read more about her case and the effort to #BringKarlieHome : https://t.co/Kd5W3t8uJa @MonoSheriff pic.twitter.com/GZBnQRMXza

ממצאי החקירה הראשונית חשפו כי מספר אנשים ראו את הנערה משוטטת באזור בישופ באותו בוקר. אחד השכנים של זקארי ומליסה אמר שראה אותה צועדת עם פיסת נייר בידה ובוהה בשמיים, בזמן שאדם אחר טען שהיא שוטטה על אחד הכבישים הראשיים. יחידת כלבני גישוש שהוזעקו לאזור התחקו אחר הריח שלה עד לשיח באזור ציר 6 – כביש ראשי שחוצה את ארה"ב מקליפורניה עד מסצ'וסטס. שם למעשה אבדו עקבותיה באופן סופי.

ישנן כמה סברות לגבי היעלמותה של קרלי גוסה. הסברה הרווחת היא שבת ה-16 אבדה במדבר ונהרגה כתוצאה מחשיפה לתנאי מזג האוויר – שם נמדדו באותה עת טמפרטורות גבוהות בשעות היום ונמוכות בשעות הלילה. סברה אחרת גורסת שמישהו חטף אותה בזמן שהיא שוטטה לאורך ציר 6. פרשת ההיעלמות הועברה עם הזמן לידי חוקרי ה-FBI לפני שהוגדרה כבלתי ניתנת לפיענוח. החוקר הראשי שון ראגן התייחס מאז להשתלשלות העניינים ואמר: "אנחנו לא נרים ידיים ולא נוותר על קרלי. אנשים לא נעלמים סתם ככה יום אחד כאילו בלעה אותם האדמה".

Karlie was just 16 years old when she disappeared from her home in Bishop, #California on Oct. 13, 2018. Karlie’s dad, Zach Guse, recently spoke with NCMEC and shared that despite the devastating 5 years, he has not given up hope. pic.twitter.com/P9rnYCEHRs