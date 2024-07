טרגדיה באיים הפיליפינים: אם ל-2 נהרגה בתאונה קטלנית אחרי שקפצה על "מקפצה מתנפחת" ונפלה על ראשה. הקורבן, אשתו של תייר בריטי, כך לפי הפרסומים, אובחנה בעקבות הנפילה עם פגיעת עמוד שדרה חמורה. התקרית אירעה ב-11 ביולי סמוך לעיירה לאפו-לאפו (Lapu-Lapu), באי אולנגו (Olango), ותועדה כולה על ידי אחד האנשים שהפעילו את מתקן השעשועים.

בסרטון אפשר לראות את האישה – בשנות ה-40 לחייה שפרטי זהותה לא פורסמו – יושבת בקצה הכרית המתנפחת, לפני שאחד המפעילים קופץ על אזור הקצה השני. היא עפה באוויר, נחתה ישר על הראש ונפלה למים כשהיא מחוסרת הכרה. לפי העדויות, אחד המצילים שהיו על מתקן השעשועים פינה את האישה בחזרה אל החוף ומשם היא הובהלה למרכז הרפואי "ויסנטה סוטו".

