פרנקי סמית', צעירה בת 20 מבריטניה, מואשמת שרצחה את בתה בת השנה ו-4 חודשים יחד עם המאהבת שלה – סבאנה ברוקהיל (28). השתיים הכחישו שרצחו את סטאר הובסון הקטנה, אך הודו כי ביצוע עליה מהלכי היאבקות. על פי עדויות שהוצגו במשפט של השתיים, הן נהגו להצמיד את התינוקת עם הפנים לקיר כשהיא התנהגה לא יפה.



אחותה למחצה של סמית' הודתה בדמעות כי השתיים נהגו לעשות צ'וקסלאם (תרגיל היאבקות בו תופסים את האדם השני בגרון ומטיחים אותו על הגב) על התינוקת. עוד הוסיפה האחות: "כשסטאר הייתה צוחקת, היא הייתה צועקת עליה 'תשתקי יא ז**ה' ודברים כאלה". גם אמה של סמית' העידה בבית המשפט וסיפרה כי היא ראתה איך מצמידים את התינוקת עם הפנים לקיר כשזו סירבה לאכול.

Frankie Smith (top) and Savannah Brockhill (bottom) who are on trial in Bradford today pic.twitter.com/FnnzTaZLUK — Space-reporter-news (@Spacereportern1) October 26, 2021



בבית המשפט הוצגו לשופטים תיעודים מזעזעים של הזוג והילדה. באחד מהם, רואים את סטאר עם חבלות קשות, לחי נפוחה וצלקות על המצח. בסרטון אחר, רואים את השתיים מכריחים את סטאר לעלות במדרגות כשהיא עם שוק שבור.



בבית המשפט משתמשים בהיסטוריה האחרונה של הזוג בגוגל, שכוללת חיפושים כמו "כמה זמן הגוף יכול לשרוד בלי שינה", "כמה זמן אפשר לשבת בקור" ו"איך מורידים נפיחויות וחבלות", כראיות. השתיים מואשמות בקריעת וריד המוביל דם ללב מהרגליים, וכן קריעה של איברים אחרים. הן מכחישות את האישומים ברצח, כמו כן אישומים בגרימת מותה או התרת מותה של סטאר.