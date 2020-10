טרגדיה בסין: 9 נפשות מאותה המשפחה מתו בעקבות אכילה של מנת נודלס קפואה שהושארה במקרר במשך יותר משנה. הנודלס, ככל הנראה, הכילו קמח תירס שהותסס, מה שבסופו של דבר הוביל להרעלת חומצה בונגקרקית בקרב התשעה.

התקרית התרחשה ב-10 באוקטובר בעיר ג'ישי שבמחוז Heilongjiang בסין. המנה שאכלו התשעה נקראת סוואנטנגזי, והיא נחשבת למעדן מקומי. חמישה ימים לאחר שאכלו את המנה, מתו תשעה אנשים. אחת מהן, אישה בשם לי שככל הנראה שתתה רק את המרק ולא אכלה את הנודלס, הצליחה לשרוד את הארוחה עצמה, אבל מתה בבית החולים כמה ימים לאחר מכן. למרבה המזל, שניים מילדי המשפחה שנכחו באירוע המשפחתי סירבו לאכול את המנה משום שלא אהבו את הטעם שלה, וחייהם ניצלו.

