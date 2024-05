אישה ממדינת אריזונה, דרום ארה"ב, הודתה שניסתה להרעיל את בעלה ולא תישלח לבית סוהר. מלודי פליסנו ג'ונסון (40) הודתה בחודש שעבר בשני סעיפים של הרעלת מזון או שתייה כחלק מעסקת טיעון עם הפרקליטות, אחרי שנתפסה שופכת כלור לתוך מכונת הקפה של בעלה, רובי.

רובי, חייל קבע בחיל האוויר האמריקאי, החל לחשוד שמשהו לא תקין לאחר שהבחין שכבר כמה ימים יש לו טעם מוזר בקפה. הוא החליט לקנות ערכת בדיקת כלור לבריכות שחייה כדי לבדוק את המים בברז שלהם, אך הבדיקה חזרה תקינה. בהמשך, הוא ערך את הבדיקה גם על הקפה שלו וגילה רמות גבוהות של כלור.

