בני זוג מאוסטרליה מואשמים ברצח של בתם בת ה-4, אחרי שזו נמצאה על ידי הרשויות מתה בעריסה שלה. הפרשה המזעזעת התפוצצה ב-25 במאי, 2020, אחרי ששוטרים הוזעקו לביתו של מארק דאן, אביה הביולוגי של הקורבן, ואשתו שאנון ווייט, אמה החורגת. כעת, פרטים חדשים על הפרשה הותרו לפרסום בכלי התקשורת המקומיים.

בדיון מקדים לקראת המשפט של השניים, נמסר כיצד שוטרים מצאו את גופתה של ווילו דאן ללא רוח חיים בעריסתה וכשפצעים מכסים חלקים נרחבים מגופה. בדו"ח החקירה נמסר כיצד ווילו, שאובחנה עם תסמונת דאון, נמצאה עם פצעי לחץ באזור הגב שלה ומספר פצעונים בפניה.

על פי החשד, בני הזוג חיכו לפחות יומיים לפני שיצרו קשר עם הרשויות ודיווחו על מותה של הילדה. מומחים טוענים כעת שפצעי הלחץ שלה נגרמו כתוצאה מכך שבני הזוג נטשו את הילדה בעריסתה כשהיא לא מסוגלת לזוז. כמו כן, הפצעונים בפניה נגרמו ככל הנראה לאחר שחולדות טיפסו אל תוך עריסתה וכרסמו את פניה.

