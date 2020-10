חתונה ברוסיה נגמרה באופן נוראי, כאשר החתן רצח את כלתו הטרייה בהתקף זעם אלים. ממצאי החקירה הראשוניים חושפים כי החשוד, סטפן דולגיק בן ה-33, היכה למוות את זוגתו, אוקסנה פולודנטסבה בת ה-36, אחרי שחשד שהיא פלרטטה עם אחד האורחים בחתונה.

עדי ראייה שהיו במקום סיפרו לחוקרים שהחתן תפס את אוקסנה בשערה כשהוא שיכור כלוט, והרביץ לה באכזריות. "הוא גרר אותה מחוץ לבית, שם הוא נתן לה אגרופים ובעיטות", סיפר קצין המשטרה קיריל פטרושין. "הוא בעט לה בראש ובאזור הבטן, עד שהיא איבדה את הכרתה. לאחר מכן, הוא זרק את גופתה לנקיק שהיה באזור".

⚠️ Before you “Fall in love” with a murderer, a murderer will kill again!

Get a bodyguard if you must date or marry an alcoholic ex-convict!



Groom 'beat new bride to death' in front of terrified guests on their wedding day, after prison release for murderhttps://t.co/0fToybEV5k