פחות משבוע עבר מאז הארלי ג'ו מורגן (19) ואשתו ריאנון בודרו מורגן (20), נהרגו בתאונת דרכים קטלנית רגעים ספורים לאחר שנשבעו אמונים זו לזו. הטרגדיה קרתה ממש לעיני אמו ואחותו של הארלי שנסעו ממש מאחוריו, וניסו לשווא להוציא אותם מהריסות הרכב ולהציל את חייהם. המשפחות עדיין לא עיכלו את הטרגדיה הנוראית וכבר דווח כי הן מתמודדות עם צרות נוספות - הקושי הכלכלי שהביא איתו התאונה. לשתי המשפחות לא היה מספיק כסף לביטוח, ולכן ההורים זקוקים לאלפי דולרים רק על מנת להביא את השניים לקבורה ולכסות הוצאות רפואיות. A memorial has been set up for a newlywed couple killed in a tragic car accident on Highway 87 on Friday minutes after their Orange County wedding ceremony. Harley and Rhiannon Morgan died on August 23. STORY | https://t.co/KRxxr45vdc pic.twitter.com/x9jBChvzHm — 12NewsNow (@12NewsNow) August 26, 2019

למרות הקושי, המשפחות עצמן לא ביקשו עזרה כלכלית אלא הודיעו כי יערכו מכירת חצר, בה יאלצו להעמיד למכירה כמעט את כל תכולת הבתים שלהם החל מבגדים ואוספי תקליטים ועד אפילו המיטות שלהם. ייתכן ובלית ברירה אולי אף יעמידו למכירה פריטים אישיים שהיו שייכים לזוג שנהרג. במקום לבקש כסף מהסביבה, ההורים ביקשו מכל אדם שיש לו חפץ לתרום למכירה ליצור איתם קשר. חברים של המשפחות החליטו בכל זאת ליצור עמוד גיוס המונים עבורם, בו הם מבקשים לאסוף 18,000 דולר שילכו רק לטובת ההוצאות שנפלו על ההורים בעקבות התאונה. נכון לעכשיו, הם הצליחו לגייס כמעט מחצית מהסכום. Couple Die Minutes After Wedding.

A newly wedded couple has been reported dead less than five minutes after tying the knot.

Sources say Harley Joe Morgan and Rhiannon Boudreaux Morgan who had been in love since their... https://t.co/5h5kx3xYnG pic.twitter.com/9Xo78wDSp9 — Njodzeka Danhatu (@NjodzekaDanhat3) August 24, 2019 אחותו של הארלי, כריסטינה (Christina Fontenot), ביקשה ממי שיכול לשלוח לה הודעה פרטית לפייסבוק שלה ולהעביר דרכה חפצים למכירה. בינתיים, דווח כי המשטרה חושדת שהתאונה נגרמה לאחר שהארלי לא הצליח לתת זכות קדימה, נקלע לתוך הכביש המהיר במהירות נמוכה מדי ואז ספג יחד עם כלתו הטרייה פגיעה הרסנית במהירות גבוהה מטנדר שהיה כבר על הכביש. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן