רשויות החוק של ניו יורק עצרו את החשוד העיקרי ברצח המזוויע של איש העסקים שהתחולל יום שלישי שעבר. טייריס הספיל, בן 21, מואשם ברצח המזעזע של המיליונר בן ה-33 פאהים סלאח, כמו גם בביתור גופתו.

הפרשה התפוצצה בשבוע שעבר כאשר גופת הקורבן נמצאה מבותרת בדירת הפאר שלו באזור הלואר איסט סייד, מנהטן. חוקרי המשטרה דיווחו כי ראשו נערף, ידיו נקטעו ורגליו נוסרו באמצעות מסור חשמלי. על פי ממצאי החקירה, התעורר חשד כי מדובר בחיסול מקצועי, אך כעת מתברר שהחשוד במעשה הוא העוזר האישי של איש העסקים.

הספיל זוהה בתור התוקף המסתורי שעלה עם איש העסקים היישר אל דירתו במעלית באותו ערב גורלי. חוקרים סבורים כי החשוד ירה באיש העסקים עם טייזר, לפני שדקר אותו 5 פעמים ברחבי גופו עד למותו. למחרת, הוא תועד קונה את המסור החשמלי שנמצא בזירת הפשע, אשר שימש בשביל לבתר את הגופה.

המניע לרצח טרם פורסם על ידי רשויות האכיפה, אבל גורמים המעורים בפרטי החקירה מסרו לכלי התקשורת המקומיים כי היו להספיל חובות בשווי של כ-100 אלף דולרים לאיש העסקים בן ה-33.

